Jon Zárate (Bilbaodendak): " La formación capacitará al comercio para poder competir"

El sector comercial en Bilbao atraviesa una fase de transformación estructural. Según datos de la Cámara de Comercio, Bizkaia ha perdido un 25% de sus tiendas físicas desde 2014, y aunque la capital vizcaína mantiene unos 4.000 establecimientos, la tendencia sigue siendo a la baja. Sin embargo, y a pesar del cierre de locales, las ventas del sector minorista crecieron un 3,5% el año pasado.

Para hacer frente a este escenario, Bilbaodendak y el Ayuntamiento de Bilbao han puesto ya en marcha varias iniciativas. En una entrevista en COPE Euskadi, el director de la asociación de comerciantes de Bilbao , Jon Zárate, ha presentado la última, junto a la Camara de Comercio de Bilbao , el programa ‘Retail Management’, un plan de formación ejecutivo diseñado para mejorar la competitividad y la digitalización del comercio local. Con la colaboracion de la Diputacion Foral de bizkaia , la Camara de Comercio de Bilbao y ESIC Business& Marketing School , bilbaoDendak pone en marcha el programa que consiste en ocho sesiones de direcciopn estrategica en las que participante analizara su propio negocio desde una vision 360 y saldra con un plan de acción concreto y aplicable desde el dia sigiente

Jon Zarate, director de bilbaoDendak junto a Carmen Rojo, directora de formación de Camara de Comercio y ristina Mugica , directora de competitividad de la DFB

Formación para competir

Zárate ha subrayado que la profesionalizacion de la gestion y la capacidad estrategica se consolidan como factores clave en la sostenibilidad del sector. Es por eso que la formación es una herramienta clave. “Nos parece fundamental que los profesionales que están al frente de estos negocios tengan una buena formación, porque esa formación les capacita para poder competir”, ha afirmado. El objetivo es dotar a los comerciantes de las herramientas necesarias para adaptarse a una economía cambiante y a la competencia de los grandes operadores.

Nos parece fundamental que los profesionales que están al frente de estos negocios tengan una buena formación" Jon Zarate

El reto del turismo y la venta online

Preguntado por el impacto del turismo, Zárate ha señalado que, aunque no es el motivo principal de la visita, su aportación es cada vez más relevante. “No creo que el turista que viene a Bilbao venga a comprar, pero sí es cierto que compran”, ha comentado, destacando que los comercios de las zonas turísticas lo están aprovechando.

No creo que el turista que viene a Bilbao venga a comprar, pero sí es cierto que compran" Jon Zarate

Según sus datos, la facturación procedente de visitantes en estas áreas ha aumentado “considerablemente” en la última década, pasando de representar un 2-3% del total a un 10-12% en la actualidad.

Iniciativas para dinamizar la ciudad

El nuevo programa formativo está abierto a los cerca de 2.000 comercios integrados en Bilbaodendak y al resto de establecimientos de la ciudad. Contará con dos ediciones en mayo y octubre, con 25 plazas cada una. A una semana de abrir el plazo, ya se ha cubierto el 50% de la primera sesión.

Además de la formación, Zárate ha recordado otras acciones de éxito como ‘Mengo Shopping’, unas rutas de compras guiadas que comenzaron en 2015 y que el año pasado contaron con 400 participantes. La asociación también colabora en proyectos como la ‘Fashion Revolution Week’ para dar visibilidad al comercio local.

El sector comercial en Bilbao atraviesa una fase de transformación estructural. Según datos de la Cámara de Comercio, Bizkaia ha perdido un 25% de sus tiendas físicas desde 2014, y aunque la capital vizcaína mantiene unos 4.000 establecimientos, la tendencia sigue siendo a la baja. Sin embargo, y a pesar del cierre de locales, las ventas del sector minorista crecieron un 3,5% el año pasado.

Para hacer frente a este escenario, Bilbaodendak y el Ayuntamiento de Bilbao han puesto en marcha varias iniciativas. En una entrevista en COPE Euskadi, el director de la asociación de comerciantes, Jon Zárate, ha presentado el programa ‘Retail Management’, un plan de formación ejecutivo diseñado para mejorar la competitividad y la digitalización del comercio local.

Formación para competir

Zárate ha subrayado que la formación es una herramienta clave para el sector. “Nos parece fundamental que los profesionales que están al frente de estos negocios tengan una buena formación, porque esa formación les capacita para poder competir”, ha afirmado. El objetivo es dotar a los comerciantes de las herramientas necesarias para adaptarse a una economía cambiante y a la competencia de los grandes operadores.

Nos parece fundamental que los profesionales que están al frente de estos negocios tengan una buena formación" Jon Zarate

El reto del turismo y la venta online

Preguntado por el impacto del turismo, Zárate ha señalado que, aunque no es el motivo principal de la visita, su aportación es cada vez más relevante. “No creo que el turista que viene a Bilbao venga a comprar, pero sí es cierto que compran”, ha comentado, destacando que los comercios de las zonas turísticas lo están aprovechando.

No creo que el turista que viene a Bilbao venga a comprar, pero sí es cierto que compran" Jon Zarate

Según sus datos, la facturación procedente de visitantes en estas áreas ha aumentado “considerablemente” en la última década, pasando de representar un 2-3% del total a un 10-12% en la actualidad.

Iniciativas para dinamizar la ciudad

El nuevo programa formativo está abierto a los cerca de 2.000 comercios integrados en Bilbaodendak y al resto de establecimientos de la ciudad. Contará con dos ediciones en mayo y octubre, con 25 plazas cada una. A una semana de abrir el plazo, ya se ha cubierto el 50% de la primera sesión.

Además de la formación, Zárate ha recordado otras acciones de éxito como ‘Mengo Shopping’, unas rutas de compras guiadas que comenzaron en 2015 y que el año pasado contaron con 400 participantes. La asociación también colabora en proyectos como la ‘Fashion Revolution Week’ para dar visibilidad al comercio local.

El sector comercial en Bilbao atraviesa una fase de transformación estructural. Según datos de la Cámara de Comercio, Bizkaia ha perdido un 25% de sus tiendas físicas desde 2014, y aunque la capital vizcaína mantiene unos 4.000 establecimientos, la tendencia sigue siendo a la baja. Sin embargo, y a pesar del cierre de locales, las ventas del sector minorista crecieron un 3,5% el año pasado.

Para hacer frente a este escenario, Bilbaodendak y el Ayuntamiento de Bilbao han puesto en marcha varias iniciativas. En una entrevista en COPE Euskadi, el director de la asociación de comerciantes, Jon Zárate, ha presentado el programa ‘Retail Management’, un plan de formación ejecutivo diseñado para mejorar la competitividad y la digitalización del comercio local.

Formación para competir

Zárate ha subrayado que la formación es una herramienta clave para el sector. “Nos parece fundamental que los profesionales que están al frente de estos negocios tengan una buena formación, porque esa formación les capacita para poder competir”, ha afirmado. El objetivo es dotar a los comerciantes de las herramientas necesarias para adaptarse a una economía cambiante y a la competencia de los grandes operadores.

Nos parece fundamental que los profesionales que están al frente de estos negocios tengan una buena formación" Jon Zarate Jon Zarate

El reto del turismo y la venta online

Preguntado por el impacto del turismo, Zárate ha señalado que, aunque no es el motivo principal de la visita, su aportación es cada vez más relevante. “No creo que el turista que viene a Bilbao venga a comprar, pero sí es cierto que compran”, ha comentado, destacando que los comercios de las zonas turísticas lo están aprovechando.

No creo que el turista que viene a Bilbao venga a comprar, pero sí es cierto que compran" Jon Zarate

Según sus datos, la facturación procedente de visitantes en estas áreas ha aumentado “considerablemente” en la última década, pasando de representar un 2-3% del total a un 10-12% en la actualidad.

Iniciativas para dinamizar la ciudad

El nuevo programa formativo está abierto a los cerca de 2.000 comercios integrados en Bilbaodendak y al resto de establecimientos de la ciudad. Contará con dos ediciones en mayo y octubre, con 25 plazas cada una. A una semana de abrir el plazo, ya se ha cubierto el 50% de la primera sesión.

Además de la formación, Zárate ha recordado otras acciones de éxito como ‘’HemenGO SHOPPING", unas rutas de compras guiadas que comenzaron en 2015 y que el año pasado contaron con 400 participantes. La asociación también colabora en proyectos como la ‘Fashion Revolution Week’ para dar visibilidad al comercio local.