El truco del nutricionista Víctor Serrano para reducir un 40% el riesgo de muerte: "Son tecnologías que potencian tu salud"

Más allá del déficit calórico y el equilibrio en la alimentación, existen tecnologías aplicadas al bienestar y a la recuperación física que pueden complementar un estilo de vida saludable. El experto Víctor Serrano detalla cuatro de estas herramientas y cómo pueden ayudar a mejorar la salud general.

La sauna, tradicionalmente asociada al relax, tiene beneficios más profundos. Según Serrano, el calor activa las "proteínas de choque térmico", que ayudan a "reparar las células dañadas y a protegernos frente al estrés". Además, este proceso estimula la autofagia, un sistema de limpieza interna del organismo.

El impacto de esta práctica en la salud es significativo. Se ha demostrado que el uso frecuente de la sauna "puede reducir hasta un 40% el riesgo de muerte por cualquier causa y también alrededor de un 50% el riesgo cardiovascular", aunque Serrano matiza que estos datos deben enmarcarse "dentro de un contexto de estilo de vida saludable". En el ámbito deportivo, ayuda a recuperarse mejor y adaptarse al esfuerzo.

Puede reducir hasta un 40% el riesgo de muerte por cualquier causa" Víctor Serrano Experto en

Sauna y baños de hielo: el poder del contraste

Los baños de agua fría o baños de hielo también han ganado popularidad, pero su uso requiere precaución. Un error típico, según el experto, "sería hacerlo justo después de un entrenamiento de fuerza", ya que el objetivo es ganar masa muscular y "el frío reduce la inflamación", un proceso necesario para que el cuerpo genere nuevo tejido.

El momento adecuado para un baño frío sería "una vez a la semana en un día de recuperación". Además, la combinación de frío y calor es muy interesante. Según Serrano, "ese contraste entre calor y frío estimula mucho el organismo, porque obliga al cuerpo a adaptarse constantemente". La secuencia recomendada es empezar con la sauna y luego pasar al agua fría.

COPE Víctor Serrano, experto en nutrición

Fotobiomodulación y presoterapia: energía y drenaje

La fotobiomodulación es la exposición a luz roja e infrarroja para estimular las células. Serrano explica que, al exponernos a esta luz, "las mitocondrias de las células se estimulan y producen energía". El experto lo compara con la fotosíntesis de las plantas, como una forma de "obtener energía a través de la luz".

Entre sus beneficios se encuentran la posible mejora de la testosterona en hombres, una mayor calidad de la piel al estimular el colágeno, un aumento de la energía y una mejora en el sueño y la recuperación muscular. Es crucial utilizar paneles profesionales y homologados para garantizar su efectividad y seguridad.

Por su parte, la presoterapia es una tecnología diseñada para "mejorar la circulación y el drenaje de líquidos". Resulta especialmente útil para personas con retención de líquidos, ya que ayuda a su expulsión. Aunque es común en las piernas, existen equipos de cuerpo entero.

Quienes la utilizan notan "menos pesadez, menos fatiga y, sobre todo, mejor recuperación" después de entrenamientos intensos. Se puede realizar en clínicas especializadas o en casa con equipos propios, con una frecuencia de una o dos veces por semana. Los deportistas la usan para aliviar contracturas y recuperarse antes del siguiente entrenamiento.

La rutina de un experto

Víctor Serrano comparte su propia rutina, un circuito de bienestar que realiza en su día de descanso. Comienza con 30 minutos de fotobiomodulación, seguidos de 25 minutos en la sauna a 60 °C. A continuación, se sumerge entre 5 y 10 minutos en un baño de agua con hielo a 10 °C y finaliza con una sesión de presoterapia con calor.

Este circuito está diseñado para ser muy completo. Serrano explica la secuencia: "primero con la fotodiomodulación activo la energía celular, luego con la sauna activo el sistema cardiovascular con el calor, y luego ya hago contraste con el frío y facilito la recuperación con la presoterapia".

A pesar de los beneficios, el experto subraya que estas tecnologías no son imprescindibles. La base de un buen estado de salud sigue siendo otra.

Lo importante es la alimentación, el ejercicio, el descanso y el estrés"

"Lo importante es la alimentación, el ejercicio, el descanso y el estrés", afirma Serrano. Estas terapias son un complemento y una forma de "dedicarnos tiempo a nosotros mismos", una rutina de bienestar que puede completarse en aproximadamente una hora y media durante un día libre.