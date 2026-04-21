La XI del Salón Gastronómico de Canarias se presenta con grandes novedades 

El XI Salón Gastronómico de Canarias – GastroCanarias 2026 se celebrará del 19 al 21 de mayo en la Gran Nave del Recinto Ferial de Tenerife, consolidado como uno de los principales puntos de encuentro del sector gastronómico y hostelero del archipiélago. Durante tres jornadas, el salón reunirá a empresas, productores, distribuidores, cocineros, personal de sala, bartenders, baristas, panaderos, pasteleros, alumnado y profesionales vinculados a la restauración, la hotelería y la alimentación.

La undécima edición de GastroCanarias mantendrá su estructura habitual de zona expositiva, aulas de formación, campeonatos oficiales, presentaciones, ponencias y actividades profesionales, al tiempo que incorpora nuevos contenidos dirigidos a responder a los retos actuales del sector. En su vertiente ferial, reunirá a casi 80 expositores y 205 stands de empresas de alimentación, equipamiento y soluciones alimentarias, que presentarán sus novedades en un entorno concebido no solo para la visibilidad comercial, sino también para el fomento de las relaciones con clientes, la generación de oportunidades y el networking profesional a gran escala. La organización refuerza así el papel del salón como espacio de encuentro, actualización, intercambio de conocimiento y promoción de la gastronomía de Canarias.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, afirmó en la rueda de prensa de presentación que “GastroCanarias se ha consolidado como una de las grandes plataformas de promoción y proyección de la gastronomía de Tenerife y de todo el archipiélago. Esta undécima edición vuelve a demostrar la fortaleza de un sector clave para nuestra economía y nuestra identidad”.

“Desde el Cabildo de Tenerife apostamos firmemente por iniciativas como esta, que no solo generan actividad económica, sino que también impulsan la profesionalización, la innovación y la excelencia en la hostelería y la restauración. Asimismo, la incorporación de nuevos campeonatos vinculados a tendencias actuales como la panadería artesana, los desayunos o el café de especialidad refleja la capacidad del sector para adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y para diversificar su oferta”, añadió Afonso.

Lope Afonso también dijo que “GastroCanarias es también un espacio de encuentro para el talento: profesionales consolidados, jóvenes promesas y alumnado encuentran aquí una plataforma para crecer, compartir conocimiento y ganar visibilidad. Seguiremos apoyando este tipo de iniciativas que sitúan a la isla en el mapa gastronómico nacional e internacional, generando oportunidades para nuestras empresas y fortaleciendo el conjunto del sector”.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, señaló que "GastroCanarias representa una oportunidad magnífica para poner en valor el producto local y para recordar que detrás de la excelencia de la gastronomía canaria está, en primer lugar, el trabajo de los profesionales y las profesionales del sector primario y agroalimentario". "Desde el Ejecutivo canario vamos a participar un año más en esta cita a través de GMR Canarias, con un estand propio y con actividades de valorización del producto local, porque apoyar nuestras producciones, visibilizarlas y seguir ofreciéndoles nuevas oportunidades de promoción y comercialización es también una manera de fortalecer el medio rural, generar economía y mantener vivas nuestras tradiciones", agregó.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, apuntó que "para Santa Cruz Gastrocanarias siempre es una buena noticia. Desde el Ayuntamiento queremos subrayar la importancia de acoger iniciativas como esta, que no solo dinamizan nuestra economía, sino que posicionan a nuestra ciudad como referente gastronómico y profesional".

Bermúdez detalló que "este evento cobra aún más relevancia si lo situamos en el contexto actual del sector. La hostelería y el turismo representan uno de los grandes motores económicos de nuestra isla y de nuestra ciudad, generando decenas de miles de empleos y ofreciendo oportunidades a miles de familias. Solo en Santa Cruz en el mes de marzo, el 15% de los más de 9.000 contratos firmados están relacionados con la hostelería".

El acto también contó con la presencia la directora general de GastroCanarias, Cristina Hernández; del consejero de Industria del Cabildo de Tenerife y vicepresidente del Recinto Ferial, Manuel Fernández; el consejero delegado de la Institución Ferial de Tenerife, Sergio González; el director de ferias de la Institución Ferial de Tenerife, Jonay López; las concejalas de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pérez y Purificación Dávila; el consejero delegado de la empresa pública GMR Canarias, Juan Antonio Alonso; y el alcalde de La Frontera (El Hierro), Pablo Rodríguez, entre otros.

Principales novedades

Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación de cuatro nuevos concursos oficiales, que amplían el mapa competitivo del salón y ponen el foco en áreas especialmente dinámicas del mercado actual: la recuperación y revalorización de la barra, el auge de los desayunos como categoría con identidad propia, el crecimiento de los obradores de panadería artesana y la consolidación de las cafeterías de especialidad. En este contexto se incorporan el 1º Campeonato de Canarias de Ensaladilla, el 1º Campeonato de Canarias de Tostas de Desayuno, el 1º Campeonato de Canarias de Panadería Artesana y el 1er Campeonato de Canarias de Barista, cuatro nuevas competiciones que reflejan la evolución de los hábitos de consumo, la diversificación de la oferta y la aparición de nuevos modelos de negocio dentro del sector gastronómico y hostelero. Las inscripciones a todos los concursos se abrieron el pasado mes de marzo y hasta la fecha llevamos casi 100 inscritos entre todas las categorías. Para algunos ya está cerrado el plazo y para otros se acaba el 4 de mayo. Toda la información la verán en www.gastrocanarias.com

La vertiente competitiva volverá a ser, en cualquier caso, uno de los ejes principales del salón. GastroCanarias 2026 acogerá 14 campeonatos oficiales, distribuidos en distintas disciplinas vinculadas a la cocina, la sala, el café y la coctelería.

Campeonatos oficiales de GastroCanarias 2026

Campeonatos de cocina

• 20º Campeonato de Canarias de Cocina – Gran Premio CEPSA

• 11º Campeonato de Canarias de Jóvenes Cocineras y Cocineros – Gran Premio BINTER “La Cocina en Verde”

• 11º Campeonato de Canarias de Bocadillos Canarios de Autor – Gran Premio FRED. OLSEN EXPRESS

• 9º Campeonato de Canarias de Pastelería – Gran Premio HARINALIA CANARIAS

• 7º Campeonato de Canarias de Pizza – Gran Premio Grupo COMIT

• 4º Campeonato de Canarias de Tapas – Gran Premio MAKRO

• 1º Campeonato de Canarias de Tostas de Desayuno – Gran Premio Be Baker GastroCanarias & Europastry 2026

• 1º Campeonato de Canarias de Panadería Artesana – Gran Premio Haricana

•1º Campeonato de Canarias de Ensaladilla – Gran Premio Hellmann’s

• Campeonatos de servicio de sala

• 2º Campeonato de Canarias de Decoración de Mesas “La Mesa como experiencia” – Gran Premio ADOM

Campeonatos de café

• 1er Campeonato de Canarias de Barista – Gran Premio La Marzocco

• Mejor espresso

• Mejor barraquito

• Mejor Capuchino

• Mejor bebida vegetal con base de café

Campeonatos de bartenders

• 13º Campeonato de Canarias de Coctelería Clásica – Gran Premio Royal Bliss

• 11º Campeonato de Canarias de Tiraje de Cerveza – Gran Premio HEINEKEN

• 11º Campeonato de Canarias de Coctelería Acrobática (Flairtending) – Gran Premio LADRÓN

En esta edición, Tenerife acogerá junto a Gastrocanarias la presentación de El Reto de Masterchef World Tenerife 2026 (la versión digital de Master Chef) donde el finalista del concurso de cocineros pasará a la final de El Reto directamente.

Otra de las novedades destacadas de 2026 será la puesta en marcha de la figura de destino invitado, una nueva línea de proyección exterior que se inicia una vez completado, en ediciones anteriores, el recorrido por las ocho islas canarias como territorios invitados del salón. En esta nueva etapa, Galicia será el primer destino invitado, incorporándose a la programación como territorio de referencia dentro del intercambio gastronómico, cultural y profesional que promueve GastroCanarias. Esta nueva fórmula permitirá ampliar la dimensión del evento y reforzar su conexión con otros territorios de relevancia dentro del panorama gastronómico nacional.

Asimismo, el salón reforzará su programación de contenidos con nuevos espacios de análisis, divulgación y debate profesional. Las mañanas en el Escenario Heineken acogerán la creación de un Hub Gastronómico Trends Talk concebido como espacio de conversación sobre tendencias y asuntos de actualidad para el sector. Este entorno reunirá presentaciones, charlas y mesas redondas orientadas a abordar cuestiones de interés estratégico para la gastronomía y la hostelería que se irán desvelando en los próximos días.

Entre los contenidos previstos en este espacio figuran la mesa redonda “Gastronomía que nutre”, con la participación de Xandra Luque, jefa de cocina de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, centrada en la relación entre gastronomía, salud, bienestar y cuidado alimentario; la presentación del primer chocolate elaborado íntegramente con cacao producido en Canarias, como ejemplo de innovación y desarrollo agroalimentario en el Archipiélago; y la mesa redonda “Relevo generacional femenino: heredar, transformar y liderar el vino del presente”, conducida por Meritxell Falgueras i Febrer, periodista y sumiller con una reconocida trayectoria en la divulgación de la cultura del vino en España.

El Aula Makro será otro de los espacios claves de esta edición, con una programación dedicada exclusivamente a la formación y al producto, con una selección de los mejores profesionales tanto en el ámbito nacional como regional.

Por su parte, el espacio HECANSA del día 21 de mayo, bajo el título “La Ho(s)telería que viene”, centrará su programación en algunos de los asuntos que actualmente inciden de forma directa en la competitividad del sector hotelero y hostelero. Entre ellos figuran la sala como parte esencial de la hospitalidad, el papel estratégico de los perfiles A&B, la pastelería hotelera, la formación de perfiles profesionales híbridos, y el desayuno como experiencia y argumento de venta hotelera, preparados para responder a un entorno cada vez más transversal y especializado. La oferta formativa de HECANSA se orienta precisamente a la capacitación de perfiles vinculados a la hostelería, la restauración y la gestión hotelera.

Con esta nueva edición, GastroCanarias continúa avanzando en su objetivo de ofrecer al sector un espacio profesional de referencia en Canarias, combinando promoción empresarial, visibilidad del producto, formación especializada, análisis de tendencias y reconocimiento del talento.