Una delegación del PNV mantendrá un encuentro con representantes de la Comisión Europea para abordar la situación de Tubos Reunidos

Una delegación del PNV se reunirá mañana miércoles con representantes de la DG Grow (Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes) de la Comisión Europea para analizar la situación de Tubos Reunidos, que ha planteado un ERE para 240 empleados, dentro de su plan de viabilidad.

Según ha informado el partido jeltzale, la delegación estará encabezada por la presidenta del Araba Buru Batzar (ABB), Jone Berriozabal, el parlamentario Jonatan Moreno y también alcalde de Amurrio -localidad donde se ubica una de las plantas de Tubos Reunidos-, y la europarlamentaria Oihane Agirregoitia.

Al término del encuentro, el alcalde de Amurrio hará declaraciones tras la reunión.

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha dicho que "cada día es más difícil de resolver" la situación de Tubos Reunidos, puesto que "no hay avances significativos" respecto a la reestructuración de la deuda ni a la entrada de un proyecto inversor que garantice su mantenimiento.

González ha realizado "un nuevo llamamiento al diálogo social" y ha apelado a la responsabilidad de "empujar entre todos y todas". "La situación es cada vez mas complicada. El informe de la auditoría es muy duro y pone de manifiesto la situación tremendamente complicada de la empresa", ha añadido.