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Fallece el hombre de 81 años que resultó atropellado este pasado lunes en Vitoria-Gasteiz

El accidente ocurrió minutos después de las 14.00 horas a la altura del número 1 de la calle San Viator

Un coche de la policía local patrulla por el Casco Viejo de Vitoria
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Fallece el hombre de 81 años que resultó atropellado este pasado lunes en Vitoria-Gasteiz

Carlos Molina

Bilbao - Publicado el

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El hombre de 81 años que resultó gravemente herido en un atropello ocurrido este lunes en Vitoria-Gasteiz ha fallecido, según ha informado la Policía Local.

El suceso tuvo lugar pocos minutos después de las 14:00 horas de este pasado lunes, a la altura del número 1 de la calle San Viator. Como consecuencia del impacto, la víctima quedó inconsciente y tendida en la vía pública.

Efectivos sanitarios desplazados al lugar atendieron inicialmente al herido con una UVI móvil. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Txagorritxu en estado grave.

Finalmente, y debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el hombre ha fallecido. Un equipo de atestados de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

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