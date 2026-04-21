Fallece el hombre de 81 años que resultó atropellado este pasado lunes en Vitoria-Gasteiz

El hombre de 81 años que resultó gravemente herido en un atropello ocurrido este lunes en Vitoria-Gasteiz ha fallecido, según ha informado la Policía Local.

El suceso tuvo lugar pocos minutos después de las 14:00 horas de este pasado lunes, a la altura del número 1 de la calle San Viator. Como consecuencia del impacto, la víctima quedó inconsciente y tendida en la vía pública.

Efectivos sanitarios desplazados al lugar atendieron inicialmente al herido con una UVI móvil. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Txagorritxu en estado grave.

Finalmente, y debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el hombre ha fallecido. Un equipo de atestados de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.