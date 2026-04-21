La joven cineasta galega Antía Rodeiro lanza una campaña para rodar un corto sobre la percepción "Por dentro" de ser adolescente y estar gorda

"Mi mamá me dice que soy muy espabilada cuando quiero, ....", es la frase con la que arranca el teaser del cortometraje "Por Dentro" en el que la joven directora y guionista gallega Antía Rodeiro (Noia, 2002), está trabajando para poder rodarlo, para lo que ha lanzado una campaña de micromecenazgo con la que poder financiar el proyecto que nace como su trabajo de final de máster en la ESCAC (la escuela audiovisual de Cataluña).

Y que, como reconoce en una entrevista, es el más ambicioso de su carrera hasta la fecha y con el que busca visibilizar la falta de representación de los cuerpos no normativos en la pantalla.

Un homenaje a la falta de representación

Autora de su guion y de la dirección, Antía asegura que "Por dentro" se presenta como "un cortometraje para todas aquellas, sobre todo mujeres, que han sentido que a lo largo de su vida han tenido que compensar su cuerpo con humor, carisma, disponibilidad", confesando la joven cineasta que, aunque no sea una propuesta autobiográfica, la idea nace de su propia experiencia: "Yo también soy una chica gorda y también he crecido estando gorda por lo que, obviamente, hablo de lo que conozco".

Nunca veía un cuerpo como el mío representado en la pantalla" Antía Rodeiro Cineasta gallega

Cedida Antía Rodeiro

Por lo que reconoce que, aún siendo ficticia, comparte la experiencia vital de la protagonista. "Yo recuerdo cuando era pequeña que nunca veía un cuerpo como el mío representado en la pantalla y, sobre todo, un cuerpo como el mío al que le pasaran cosas extraordinarias", ha señalado. El objetivo es contar "la historia de una chica que sí, está gorda, pero que también tiene una historia vital muchísimo más interesante que los kilos que pesa".

Cómo colaborar con el proyecto

Para sacar adelante un proyecto que califica de "ambicioso", con diferentes localizaciones y un equipo humano, Rodeiro ha iniciado una campaña en la plataforma de crowdfunding VERKAMI. Como ella misma ha afirmado, para las jóvenes creadoras sin recursos, a veces "hay que hacer un llamamiento a la ayuda y, sobre todo, a gente a la que el proyecto le haya llamado la atención o que le haya resonado".

Las donaciones se pueden realizar de forma segura a través de Bizum o transferencia bancaria en la página de Verkami. A cambio de las aportaciones, los mecenas recibirán recompensas como bolsas de tela, pegatinas y otro merchandising del proyecto. Toda la información, así como el teaser del corto, está disponible en el perfil de Instagram 'somosnuestras'.

La historia de Ali

El proyecto se presenta con un teaser protagonizado por Ali, una adolescente de 15 años que enumera los adjetivos que su entorno usa para describirla: espabilada, creativa, lista o tremenda. A pesar de haber sido hecho "con 0 euros", el adelanto ha tenido una gran acogida en redes sociales, según ha confirmado la directora.

La pieza audiovisual concluye con una reflexión de la protagonista que encapsula el espíritu del corto. "Fíjate que ninguno de ellos jamás me describió como gorda. Sin embargo, fue la palabra que más me acompañó mientras crecí".

Antía Rodeiro (Noia, 2002) se formó en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Santiago y actualmente cursa un máster de dirección en Barcelona. Aunque ya ha dirigido otros cortometrajes como el documental 'O Corpiño', que ha recorrido varios festivales, 'Por dentro' es, en sus palabras, "el más grande al que estoy aspirando de momento".