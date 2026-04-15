Zaragoza resucita su ‘joya olímpica’: el Canal de Aguas Bravas reabre este verano tras años de abandono

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este miércoles la inminente adjudicación del Canal de Aguas Bravas del Parque del Agua. Tras más de dos décadas sin uso, esta infraestructura singular en España volverá a la vida este mismo verano con un nuevo enfoque que abraza el deporte, la formación y el ocio activo. El proyecto ha sido asignado al Grupo Océano Atlántico, cuya propuesta ha sido la mejor valorada en el proceso de licitación con 93 puntos sobre 100.

Una oportunidad para la ciudad

Durante una visita a las instalaciones, Chueca ha subrayado la importancia de esta reapertura. La alcaldesa ha destacado que este equipamiento, que supuso una inversión inicial de seis millones de euros, "no podía seguir cerrado y deteriorándose". Según sus palabras, la recuperación del canal se convertirá en "una oportunidad para el deporte, el turismo, el empleo y la imagen de la ciudad".

No podía seguir cerrado y deteriorándose" Natalia Chueca Alcaldesa de Zaragoza

Un proyecto integral y de alto nivel

El canal, de características comparables a otros equipamientos olímpicos europeos, tendrá un uso polivalente. Por un lado, acogerá entrenamientos y competiciones de alto nivel y, por otro, ofrecerá actividades abiertas a todos los públicos, como rafting, kayak o hidrospeed. Además, el proyecto contempla el desarrollo de programas formativos dirigidos tanto a centros educativos como a cuerpos de seguridad y emergencias.

Para la puesta a punto de la infraestructura, varios deportistas de élite ya han probado sus aguas. En la visita han participado miembros de la Federación Española de Piragüismo y de la Federación Aragonesa de Piragüismo, entre los que se encontraban palistas de la talla de Manuel Palacín, Salma Palacín o Guillermo Díaz-Canedo, quienes han podido testar el canal antes de su apertura oficial.

Modelo de gestión y plazos

El contrato de concesión tendrá una duración de 20 años y estipula una inversión inicial por parte de la adjudicataria de más de 530.000 euros para la puesta en marcha. La previsión es que las instalaciones abran en un plazo aproximado de dos meses desde la formalización del acuerdo, con un calendario de apertura mínimo garantizado entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

WIKIPEDIA Canal de aguas bravas vacío

El modelo de gestión permitirá al ayuntamiento recuperar parte de la inversión a través de un canon concesional variable que podría alcanzar hasta el 40% de los beneficios de explotación, con una cifra mínima asegurada de 2.000 euros anuales. Se espera, además, la organización de competiciones nacionales e internacionales que refuercen la proyección de Zaragoza en esta disciplina.

Finalmente, el proyecto no se limita solo al canal, sino que también incluye la explotación de otros espacios cercanos. Entre ellos se encuentran el embarcadero, zonas de alquiler de embarcaciones en aguas tranquilas, áreas formativas que se ubicarán en la Torre del Agua y un nuevo servicio de restauración que completará la oferta de ocio del entorno.