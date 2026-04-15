Transportes da luz verde al primer tramo de la autovía A-76 con una inversión de 133 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado de manera oficial el proyecto del primer tramo de la esperada Autovía A-76, que conectará Ponferrada con Orense. Esta fase inicial, que abarca algo más de seis kilómetros entre Villamartín de la Abadía y Requejo, contará con una inversión de 133,5 millones de euros.

Un nuevo trazado para la N-120

El proyecto aprobado consiste fundamentalmente en la conversión en autovía de un tramo ya existente de la carretera N-120. El trazado se iniciará en la conexión directa con la autovía A-6 en sentido Madrid y se conectará con la N-VI mediante un sistema de glorietas. Su final se ha proyectado en el entorno del kilómetro 434 de la N-120, donde se repondrá parte de la carretera para garantizar el acceso a municipios cercanos como La Barosa, Valiña o El Carril.

Además de la conexión principal, el tramo contará con dos enlaces adicionales para mejorar la conectividad de la zona. Uno de ellos dará acceso directo a Toral de los Vados y al Polígono Industrial del Bierzo, mientras que el segundo enlace conectará con las localidades de Requejo y Covas, así como con las canteras y la fábrica de Morteros La Estrella.

Viaductos y mejoras estructurales

Dentro de las obras planificadas, destaca la construcción de dos nuevos viaductos de gran importancia. Uno de ellos salvará el paso sobre el río Burbia, mientras que el segundo se construirá en paralelo al ya existente viaducto del Marco, duplicando la capacidad en ese punto.

Un eje estratégico para la comunicación

Esta actuación está llamada a mejorar significativamente la capacidad del corredor y, sobre todo, la seguridad vial en un eje estratégico para las comunicaciones entre Castilla y León y Galicia. Asimismo, facilitará el acceso a la Plataforma Logística del Bierzo y a los importantes núcleos industriales del entorno de Toral de los Vados.

Para los usuarios, la nueva infraestructura reducirá los recorridos y los tiempos de desplazamiento entre ambos puntos. El Ministerio ha destacado que el proyecto mejorará de forma notable las condiciones de comodidad y seguridad tanto para los conductores como para los residentes del entorno.