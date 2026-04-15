La alcaldesa de Huesca repasa con detalle la actualidad de la ciudad

El futuro urbanístico y económico de Huesca ha recibido un impulso decisivo con la aprobación definitiva del plan de urbanización para una gran área logística de 60.000 metros cuadrados. La alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, ha confirmado que el proyecto, que se situará en terrenos de la capital oscense, ya tiene el visto bueno de la junta de gobierno. Esta nueva infraestructura será desarrollada por Cabrero e Hijos, "una empresa muy de Huesca", que construirá "una plataforma logística tremendamente importante para dirigir toda la provincia". Orduna ha reconocido que los procesos urbanísticos "son complejos y se alargan demasiado en el tiempo", pero ha celebrado que la iniciativa empresarial ya tenga vía libre para solicitar las licencias de construcción y actividad.

Un impulso al patrimonio y al turismo

Paralelamente, el consistorio trabaja en la puesta en valor del patrimonio local gracias a los fondos europeos de turismo, cuyo plazo de ejecución finaliza el 30 de junio. Entre los proyectos en marcha se encuentra la nueva iluminación de monumentos como la muralla, la Casa Consistorial y Las Miguelas, con el objetivo de "realzar la belleza y la historia" de estos enclaves. Además, avanzan a buen ritmo las obras de la oficina de turismo y la renovación de las señalizaciones turísticas. También se ha intervenido en la Finca Beulas, un espacio al que, según la alcaldesa, "habrá que darle una vuelta para que no esté cerrado" y pueda acoger nuevas actividades.

COPE Muralla de Huesca

La muralla de Huesca es uno de los ejes centrales de actuación. El proyecto para construir la nueva escalera de acceso está "a punto de entregarse en el ayuntamiento" este mismo mes de abril. Esta infraestructura no solo conectará la zona universitaria con la parte alta de la ciudad, sino que también cumplirá una función de seguridad clave al dotar al colegio adyacente de "una salida de emergencia que no tiene por la parte alta". La alcaldesa ha subrayado que la estructura del centro educativo "no se toca absolutamente" y que la actuación servirá para "preservar la muralla" y ofrecer un nuevo espacio a la ciudadanía.

Restos arqueológicos del Círculo Católico

Otro proyecto histórico que finalmente verá la luz es la recuperación del Círculo Católico. Tras 25 años pendiente, el plan para hacer visitables sus restos arqueológicos de la Huesca romana ya está en proceso de licitación por parte del Gobierno de Aragón. Orduna ha destacado la "super importante" relevancia de estas ruinas, que constituyen "el legado de nuestra ciudad milenaria". Aunque el procedimiento está temporalmente en pausa a la espera de la formación del nuevo gobierno autonómico, se espera que se reactive con celeridad. A este proyecto se suman otras actuaciones como la musealización del depósito romano de la avenida Monreal y el futuro proyecto para la calle Zarandia, que se impulsará este mismo año.

Compromiso social y con el entorno rural

Los edificios de Santa Clara fueron desalojados el pasado mes de noviembre

En el ámbito social, la situación de los vecinos del edificio de Santa Clara avanza positivamente. Las licencias de obra ya están concedidas desde antes de Semana Santa, un paso "imprescindible" para poder lanzar la convocatoria de ayudas, que se publicará a finales de abril o principios de mayo. La alcaldesa ha mantenido un contacto directo con los afectados para coordinar el proceso y se ha mostrado optimista sobre su regreso a casa. "La empresa está trabajando muy bien", ha asegurado.

Tendremos la buena noticia de que antes de fin de año volverán" Lorena Orduna Alcaldesa de Huesca

La atención municipal se extiende también a los municipios incorporados. La alcaldesa ha mantenido una reunión con los alcaldes pedáneos de los ocho municipios del entorno de Huesca, quienes presentaron un "dossier tremendamente bien trabajado" con sus necesidades. Como resultado, se ha acordado "marcar una hoja de ruta para trabajar a corto plazo" en asuntos urgentes como podas, bancos o alumbrado, y, a la vez, establecer "una planificación con las mayores urgencias para ir invirtiendo cada año" en problemas de mantenimiento de mayor envergadura.

estación Huesca

La conexión con Zaragoza, a debate

En materia de movilidad, el Ayuntamiento de Huesca sigue esperando los resultados del estudio de viabilidad que encargó para mejorar la conexión ferroviaria con Zaragoza. Este informe, que analiza la implantación de un tren de proximidad, será clave para seguir trabajando junto al Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Diputación. Sin embargo, Lorena Orduna ha mostrado su frontal oposición a las cifras presentadas por el ministerio.

No estamos nada de acuerdo son los datos que da Óscar Puente del ministerio" Lorena Orduna Alcaldesa de Huesca

La alcaldesa ha criticado duramente los datos del ministro Óscar Puente, afirmando que "no vemos que esos datos sean reales". Según Orduna, las cifras ministeriales se basan en estadísticas previas a la pandemia y no reflejan la realidad actual del "corredor económico y universitario" entre ambas capitales. Ha recordado que hay "muchísimas inversiones", un creciente número de estudiantes con la ampliación de facultades y un constante flujo de trabajadores, como los más de 900 empleados de Walqa, que evidencian que "esas necesidades de mayores frecuencias del tren existen".

Ayuntamiento de Huesca Parque Miguel Servet

Finalmente, la alcaldesa ha repasado la agenda de actividades que dinamizarán la ciudad en los próximos meses, más allá de las fiestas patronales. Se consolidan programas como Sácame a Bailar para los mayores, ahora en versión de verano en el parque, y Parqueando la Noche para los jóvenes, que traerá novedades. La agenda de primavera incluye citas como la ruta del vino del Somontano en la plaza López Allué y el Spin Festival, un evento con conciertos y actividades para todos los públicos.