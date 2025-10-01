Ionización y salud: así es la propuesta de agua Kangen en Euskadi

El agua Kangen se obtiene mediante un dispositivo ionizador fabricado por la empresa japonesa Enagic, que cuenta con más de 50 años de recorrido y certificaciones internacionales. “Esta tecnología comenzó a aplicarse en hospitales japoneses hace cinco décadas y está científicamente respaldada”, asegura el distribuidor de esta tecnología en Euskadi, Txema Fuente, durante su entrevista dentro del espacio semanal de COPE Euskadi Empresas vascas.

“Beber agua de calidad se nota”

El proceso consiste en un filtrado y una electrólisis que eliminan metales pesados y químicos presentes en el agua de red, a la vez que la enriquecen con hidrógeno molecular. “No es magia, es agua de calidad. Beber un agua saludable convierte nuestro cuerpo en más saludable”, afirma el distribuidor.

Siete tipos de agua, un solo dispositivo

Las máquinas de Enagic ofrecen hasta siete tipos de agua con distintos niveles de pH, adaptados a usos cotidianos: desde la más alcalina para beber —pH 9.5— hasta opciones para cocinar o desinfectar. “Es tan sencillo como apretar un botón y elegir el agua que necesitas”, explica Fuente.

Del barrio de Amara a toda Euskadi

Fuente lleva ocho años distribuyendo agua Kangen en el País Vasco y cuenta con una tienda en el barrio de Amara, en San Sebastián. “No presionamos a nadie para que compre. Incluso facilitamos agua a quienes no pueden adquirir el dispositivo, porque creemos que estar bien hidratado puede salvar vidas”, destaca. En la Plaza Eibar n7, entrada por corsarios vascos, la tienda de distribución de Agua Kangen invita a los curiosos a probar el agua gratis. Además, este espacio de 160 metros cuadrados ofrece demostraciones diarias para experimentar los beneficios de la tecnología japonesa sin compromiso.

Una inversión en bienestar

Con cinco años de garantía y una vida útil estimada de entre 20 y 25 años, los dispositivos requieren un mantenimiento sencillo y económico. Para Fuente, el valor está claro: “Yo siempre digo que esto es una inversión en salud. Para mí, el agua es más salud y vida”.