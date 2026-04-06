Detenido tras herir de gravedad a su pareja delante de sus cuatro hijos en Berriz

Un hombre de 48 años ha sido arrestado este lunes en Berriz (Bizkaia) acusado de un presunto intento de homicidio, tras agredir con arma blanca a su pareja, que permanece en estado grave. La intervención de los hijos de ambos y de un vecino ha resultado clave para detener la agresión, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El suceso ha tenido lugar sobre las 7:20 horas, cuando una llamada ha alertado a la Ertzaintza de un posible apuñalamiento en una vivienda del municipio. Al llegar, los agentes han localizado al presunto agresor en la vía pública, donde ha sido reducido y detenido. En el interior del domicilio han encontrado a la víctima, de 38 años, con múltiples heridas de arma blanca y en estado grave.

Una primera patrulla le ha practicado un torniquete antes de su evacuación en helicóptero al hospital de Cruces, en Barakaldo.

una de las hijas, herida leve

Según las primeras informaciones, el hombre habría atacado repetidamente a su pareja, una agresión que han logrado frenar los cuatro hijos de la pareja junto a un vecino. Durante el intento de impedir el ataque, una de las hijas, de 15 años, ha resultado herida leve.

El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales, acusado de un delito de intento de homicidio en el contexto de violencia de género. La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.