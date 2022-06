Gurutze Beitia convertirá el Arriaga en un cabaret

Gurutze Beitia se ha propuesto convertir al Teatro Arriaga en todo un cabaret de los años 30 tras recuperar el espectáculo 'Tiempos de Cabaret y Cambalache'. Se trata de un divertido espectáculo musical protagonizado por una de las actrices más carismáticas de Euskadi, que transitar de lo cómico a lo trágico, en una producción propia que el teatro preparó para la temporada especial de reapertura tras el confinamiento, en julio de 2020.

'Tiempos de Cabaret y Cambalache' en Bilbao

En tiempos de crisis, no hay mejor que recordar aquella Alemania del Goodbye to Berlín o la Argentina de Piazzola o Goyeneche en una obra que tiene mucho de concierto, además de espíritu muy teatral y cabaretero. Por ello, bajo la dirección y coordinación escénica de Calixto Bieito, Gurutze Beitia se apoderará del escenario junto a los músicos Iñaki Maruri (piano) y Ander Pena (percusión) para recrear un auténtico cabaret que sube el ánimo a cualquiera y sirve como antídoto para tiempos de crisis. En cuanto al repertorio que se podrá escuchar, éste incluye himnos imperecederos como la propia Cabaret, Willkommen, Mack the knife o Balada para un loco.