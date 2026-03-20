Euskadi busca una mediación "neutral" para desatascar la huelga médica tras aumentar las listas de espera para operarse a 67 días

La lista de espera para operar en Euskadi ha aumentado de 60 a 67 días como consecuencia de la huelga de médicos que demandan un Estatuto Marco Propio. Así lo ha comunicado el consejero de Salud, Alberto Martínez, quien ha advertido sobre el impacto del paro semanal en las consultas y cirugías y por ello ha propuesto una mediación "neutral" e "independiente" para intentar desatascar el conflicto que supone un tensionamiento para Osakidetza.

Se trata de una carta que han remitido los consejeros de Salud de Euskadi, Canarias y Castilla-La Mancha a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que proponen a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes como figura "independiente" por su reconocida independencia y compromiso con el interés general. Estas tres comunidades autónomas dan un paso adelante ante la falta de avances en el conflicto de los médicos con el Ministerio.

contenido de la mediación

Este viernes, Euskadi, Canarias y Castilla-La Mancha han propuesto formalmente al Ministerio de Sanidad designar una mediación externa independiente para desbloquear la huelga. El objetivo, según Martínez, es "abrir una vía de mediación independiente que ayude a acercar posiciones y a retomar el diálogo".

Creemos que hace falta un espacio neutral que genere confianza y permita avanzar" Alberto Martínez, consejero de Salud

El consejero ha señalado que se busca "un diálogo constructivo que permita acercar posturas en torno al estatuto marco y alcanzar una solución consensuada". Para ello, ha planteado una figura neutral como la Plataforma de Organizaciones de Pacientes para "generar esta confianza y facilitar acuerdos", y ha añadido: "Creemos que hace falta un espacio neutral que genere confianza y permita avanzar".

La respuesta del Ministerio de Sanidad no se ha hecho esperar, descartando la propuesta. El ministerio ha comunicado que no es necesario crear nuevos mecanismos de mediación y ha instado a reforzar el diálogo por los cauces ya establecidos.

apoyo médico

Concentración de médicos este viernes 23 de marzo frente al Hospital Donostia

Los médicos, que se han concentrado este viernes frente al Hospital Donostia, han visto la iniciativa con buenos ojos. En declaraciones a Cope Euskadi, la anestesista del hospital Donostia, Elena del Val, ha asegurado que "todas las iniciativas son buenísimas" para intentar desbloquear la situación y ha manifestado: "Toda ayuda externa es válida. Totalmente de acuerdo, la queremos apoyar".

Toda ayuda externa es válida. Totalmente de acuerdo, la queremos apoyar" Elena del Val, anestesista del Hospital Donostia

Pese a la buena acogida, Del Val también ha pedido que el consejero vasco "apoye expresamente la concesión del estatuto marco para los médicos". Si no se producen avances en la negociación, la próxima semana de huelga está convocada del 27 al 30 de abril.