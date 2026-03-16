Los médicos mantienen el pulso con otra semana de huelga: "Sin dormir, sin parar, un error puede matar"

Los médicos mantienen el pulso en la segunda semana de huelga de este año con el ánimo intacto y la determinación de cambiar sus condiciones laborales. Lo asegura Néstor Morchón, médico de Urgencias en el Hospital Universitario de Álava (HUA), donde el colectivo se ha concentrado esta mañana esgrimiendo carteles que rezaban "Sin dormir, sin parar, un error puede matar".

El también vicepresidente del Sindicato Médico de Euskadi (SME), denuncia que solo tienen noticias del Ministerio de Sanidad a través de los medios de comunicación. Lamenta que son "demonizados" por el Gobierno y advierte de que seguirán con las movilizaciones todas "las semanas que haga falta" hasta que se atiendan sus reivindicaciones.

humberto bilbao Médicos durante una manifestación convocada por el Sindicato Médico de Euskad en Bilbao

Una de las principales quejas es la sobrecarga asistencial a la que se ven sometidos. "Con estas jornadas y esta carga no podemos atender bien a los pacientes", lamenta Morchón, quien alerta de que esta situación repercute "en la seguridad del paciente" al aumentar el riesgo de olvidos y errores en la praxis diaria.

La sobrecarga no nos permite atender bien a los pacientes" Néstor Morchón, médico de Urgencias en el HUA

Un estatuto propio para ser escuchados

Para poder negociar sus singularidades, los médicos creen indispensable contar con un Estatuto Marco propio. Argumentan que son un colectivo minoritario dentro del Servicio Nacional de Salud y que, sin esta herramienta, su voz no se tiene en cuenta. "Creemos que es la única manera de que se nos escuche y de poder negociar todas nuestras singularidades".

Morchón ha explicado que el personal afronta con "fuerzas y ganas" este nuevo ciclo de paros. Durante la mañana de este lunes se han realizado concentraciones en los hospitales de Txagorritxu (Vitoria) y Cruces (Barakaldo), y a las 6 de la tarde se han convocado manifestaciones en las tres capitales vascas.

La polémica 'jornada complementaria'

El punto más conflictivo es el de las guardias. Cuando los médicos superan su jornada ordinaria, se les aplica una jornada complementaria que es obligatoria y se remunera a un precio inferior, explica Morchón, quien resume la situación con una frase: "Se trabaja más y se cobra menos".

El objetivo de los médicos es eliminar progresivamente esta norma estatal para implantar una jornada extraordinaria voluntaria y remunerada adecuadamente. "No pedimos nada que no que no tengan el resto de los trabajadores", indica.

El comité de huelga, formado por seis sindicatos médicos, ha señalado que no se han producido "contactos formales" con el ministerio desde los paros de febrero.