Los vehículos B no pueden acceder desde hoy a la Zona de Bajas Emisiones de Bilbao: "¿Para que vas a pagar el impuesto de matriculación?"

Desde hoy, los vehículos B que no formen parte de alguna de las excepciones recogidas en la ordenanza regulatoria de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), se verán afectados por la norma y, al igual que los vehículos A o sin etiqueta, no podrán acceder a la zona los días laborables, de lunes a viernes, en horario de 7:00 a 20:00 horas.

Los vehículos 0, Eco y C continuarán sin verse afectados. También seguirán exentos los vehículos de las personas residentes empadronadas en la ZBE antes del 15 de junio de 2024, los vehículos que transporten a personas con movilidad reducida, los vehículos históricos y los ciclomotores de menos de 50 cc y con una velocidad máxima por construcción de 45 km/h, así como los vehículos de emergencias y esenciales.

Los vehículos con distintivo B podrán acceder en caso de aparcar en los parkings de rotación señalizados con el logo de la ZBE. Actualmente estos parkings son los de Pio Baroja, Azkuna Zentroa, Plaza Euskadi, Plaza Indautxu, Instituto Unamuno, Zubiarte y El Corte Inglés.

Según la teniente de alcalde y concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, la ZBE es una medida "que permite mejorar la salud pública y la calidad del aire, así como fomentar la movilidad sostenible en la Villa, cumpliendo así las directrices de la Unión Europea con el propósito de alcanzar los objetivos ambientales previstos para 2030”.

"mejor que hagan otras cosas"

En Cope Euskadi hemos recogido la opinión de varios ciudadanos, muchos de ellos desconocedores de que hoy lunes, 16 de junio, se ponía en marcha esta medida. "No me afecta, porque tengo un coche nuevo ECO y, de hecho, pensaba que esta iniciativa había entrado ya. Me parece bien que se incrementen las restricciones, ya que el CO2 no se hace solo", señala una mujer.

Por contra, una joven se encuentra afectada por esta decisión. "Tengo un vehículo con ese distintivo y trabajo en el centro de Bilbao. No sé cómo me voy a organizar desde ahora, no me sé muy bien cómo es el delimitado... es una molestia porque me cambia todo, y la mitad de las cosas no las entiendo".

Las opiniones más categóricas nos las encontramos ante dos personas que llevan décadas conduciendo y que no entienden este tipo de medidas: "Si hasta ahora hemos estado sin estas tonterías y estas chorradas, ¿por qué no seguir así? Mejor que hagan otras cosas que eso de que si no sé qué coches con no sé qué matrícula no pueden entrar, que si aquello y lo demás acá", dice uno. "Si aplican este tipo de cosas, tendrían que bajar los impuestos, ¿no?", se pregunta otro. "Si no puedes circular por el centro de Bilbao, ¿para qué vas a pagar el impuesto de circulación de tu vehículo?", se pregunta.

Ayto. Bilbao Zona de Bajas Emisiones de Bilbao

3.000 coches menos

Durante el mes de mayo, 50.819 vehículos accedieron al día como media a la ZBE de Bilbao en el horario regulado, según las lecturas de matrículas registradas por las cámaras situadas en los accesos. Esta cifra representa un descenso del 5% frente a los 53.709 registrados como media durante los 3 primeros meses del periodo de adaptación (junio a septiembre de 2024).

Según la lectura de las etiquetas, durante el último mes (mayo), el 6,64 % corresponde a vehículos Cero, el 16,83 % a Eco, el 50,99 % a C, el 18,72 % a B, y el 3,15 % a vehículos sin etiqueta. El resto, el 3,67 %, corresponden con lecturas de matrículas no registradas en la Dirección General de Tráfico (DGT), tales como los vehículos extranjeros.

Estos datos reflejan un descenso de casi el 50 % de los vehículos sin etiqueta que actualmente acceden a la zona, frente a los que lo hacían durante el periodo de adaptación (3.000 frente a 1.600).

También, respecto a este mismo estudio, los vehículos B que circulan por la zona han descendido en un 45 %, y han pasado de representar el 34 % del total, a ser el 19 %.