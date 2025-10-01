Dos jóvenes apuñalados en Vitoria: Los dos agresores siguen huidos

Dos jóvenes resultaron heridos por arma blanca en Vitoria tras ser apuñalados por dos hombres, tras una pelea que tuvo lugar poco antes de las ocho de la tarde en el interior de un bar de la calle Gorbea, y que posteriormente continuó en la calle Cruz Blanca.

Los dos agresores consiguieron huir, y todavía no han sido detenidos. La Ertzaintza los tiene identificados. Residen en Vitoria. Por su parte, los jóvenes heridos fueron trasladados a centros hospitalarios de la capital alavesa. Uno de ellos estaba consciente y sus heridas no parecían graves.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias unidades de la Ertzaintza, policía municipal y servicios sanitarios.

pelea el pasado domingo

"Cuando salía de la biblioteca de estudiar he pasado por la calle Gorbea y he visto que había policía en un bar de esta calle. Más adelante también había más policía y ambulancias, sanitarios... Al parecer ha habido un apuñalamiento en este primer bar, por una disputa o no se sabe muy bien. La gente se ha agobiado un montón, se ha asustado mucho. Este tipo de noticias en Vitoria siempre sobresaltan. Ha sido una pelea que parece que ha habido navajas involucradas y la gente de la zona estaba bastante asustada", señalaba una joven que pasaba por la zona en el momento del incidente.

Este pasado domingo, los vecinos avisaron de una pelea con palos entre varios jóvenes entre las calles Beethoven, Navarro Villoslada y Gorbea, sin que hubiera detenidos.