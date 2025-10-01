Las empresarias de la provincia de Cádiz muestran su talento emprendedor en la VII Feria organizada por AMEP con el respaldo de Diputación

Del 1 al 3 de octubre se celebra en la Casa de Iberoamérica la VII edición de la Feria de Mujeres Empresarias de la provincia de Cádiz que organiza AMEP (la Asociación de Empresarias y Profesionales de Cádiz). En la apertura de este foro han intervenido la presidenta de Diputación, Almudena Martínez; el alcalde de Cádiz, Bruno García y la presidenta de AMEP, Gemma García Bermúdez. Diputación, a través de su Servicio de Igualdad y del IEDT, financia este encuentro empresarial con la colaboración del Ayuntamiento de la capital gaditana.

Mesas de experiencias, ponencias, talleres y una exposición que muestra los bienes y servicios de 35 empresas convergen en una Feria que “más allá del enriquecimiento económico y de las sinergias que proporciona, incide en lo social ya que en la búsqueda de la igualdad real tenemos que visibilizar todo el talento de las empresarias”, ha manifestado Almudena Martínez. “Necesitamos proyectos innovadores y un tejido empresarial femenino más fuerte para ir debilitando la brecha de género”, ha destacado Martínez del Junco quien ha indicado que estas aspiraciones de AMEP también prevalecen en el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Diputación.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado el "importantísimo esfuerzo" de la asociación y la Diputación por generar "este espacio de encuentro que visibiliza la creación de empleo por las mujeres gaditanas". En ese sentido, ha transmitido el apoyo del Ayuntamiento para avanzar en la creación de empleo femenino en la ciudad y promover la igualdad, y ha subrayado la importancia de la implicación de todas las administraciones junto con la sociedad para conseguir dichos objetivos.

Gemma García Bermúdez ha valorado la calidad de los bienes y servicios que conforman la propuesta expositiva de la Feria. “Negocios fascinantes”, según ha elogiado la presidenta de AMEP. Esta oferta, junto a los talleres, los espacios de networking y el programa lúdico “terminan por convertir una Feria para vivirla y enriquecerse”.

En declaraciones a los medios el presidente de la Confederación de Empresas de Cádiz (CEC), José Andrés Santos, ha valorado el esfuerzo de las empresarias por reducir las tasas de desempleo, incrementar la densidad empresarial y visibilizar ese talento en Ferias como la que promueve AMEP.

La apertura de la VII Feria de Mujeres Empresarias de la provincia de Cádiz ha contado con la presencia de diputadas provinciales como Susana Sánchez Toro, responsable del Servicio de Igualdad, y Ana Moreno, así como del diputado provincial José Manuel Cossi; miembros del equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Cádiz; delegados y delegadas territoriales de la Junta de Andalucía; la subdelegada del Gobierno de España, Blanca Flores; representantes de la Universidad de Cádiz y diferentes emprendedoras y responsables de colectivos empresariales.

https://empresariascadiz.com/eventos/vii-feria-de-mujeres-empresarias/