La PAU 2026 fija su calendario en Extremadura

La incertidumbre que planea sobre el futuro académico de miles de estudiantes de bachillerato comienza a disiparse. La Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha despejado una de las principales dudas para el curso 2025-2026 al hacer públicas las fechas oficiales en las que se celebrarán los exámenes. En convocatoria ordinaria, la cita será los días 2, 3 y 4 de junio de 2026. Para quienes no logren superarla en esa primera oportunidad, o deseen mejorar su calificación, la convocatoria extraordinaria de julio tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio del mismo año. Este anuncio, realizado tras una reunión celebrada este pasado martes en Badajoz, proporciona a alumnos y centros educativos un marco temporal claro sobre el que planificar el largo y exigente curso que tienen por delante.

El encuentro no solo sirvió para fijar el calendario, sino que también impulsó decisivamente la maquinaria administrativa y de gestión que garantiza el correcto desarrollo de las pruebas. Uno de los acuerdos más significativos fue dar luz verde a los nombramientos de los coordinadores de cada materia. Estas figuras, esenciales para la homogeneización de criterios y contenidos, proceden tanto del ámbito universitario como de secundaria, asegurando una perspectiva educativa integral. Su designación será formalizada en los próximos días mediante una resolución rectoral, un trámite que sella el compromiso y la responsabilidad de estos profesionales en la elaboración y corrección de los exámenes.

En la misma línea de previsibilidad y consolidación, la comisión mixta aprobó las Instrucciones generales que regirán las coordinaciones de materias para el próximo curso. El contenido de estas instrucciones es especialmente relevante, ya que mantiene prácticamente sin cambios las pautas establecidas en la convocatoria anterior. Esta decisión consolida las adaptaciones introducidas en su momento para alinearse con el nuevo marco normativo educativo, enviando un mensaje de estabilidad al sistema. Para estudiantes y profesores, supone enfrentarse a una prueba cuyas reglas son ya conocidas, lo que permite una preparación más enfocada y segura, sin sobresaltos de última hora.

Esta política de homogeneización es, en realidad, el pilar central de la estrategia para los próximos años. La comisión ha insistido en la importancia de uniformizar no solo los contenidos, sino también los horarios, la duración de los exámenes, la estructura de las pruebas y, de manera crucial, los criterios de evaluación. Este esfuerzo por eliminar disparidades y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los examinandos, independientemente de su lugar de examen, busca reforzar la confianza y la seguridad tanto en la preparación como en el desarrollo de las propias pruebas. Se trata de construir un proceso predecible y justo donde el mérito académico sea el único factor determinante.

La comisión mixta, integrada por representantes de la Universidad y de la Consejería de Educación, ha expresado una valoración muy positiva de la experiencia del curso pasado. El buen funcionamiento y la eficacia demostrados entonces se erigen ahora como el modelo a seguir. La expectativa general es que el presente ciclo académico transcurra con la misma normalidad, contribuyendo a alcanzar unos resultados igualmente satisfactorios. En un contexto educativo a menudo sujeto a cambios, la PAU 2026 se presenta como un faro de continuidad, ofreciendo a los estudiantes la tranquilidad de saber a qué se enfrentan y la certeza de que el sistema confía en un modelo que ha demostrado su solvencia.