El nuevo Frontera ha revolucionado la gama Opel

Desde Stellantis & You Valencia charlamos con Adrián Ortuño, jefe de ventas de Opel, hablamos de las novedades de la marca, la electrificación y la forma de acompañar a los clientes en la compra de su vehículo.

Además, debido a la DANA, el concesionario Opel tuvo que trasladarse desde Pista de Silla a la nueva ubicación en Avenida Tres Cruces, 52.

Opel acaba de renovar y lanzar varios modelos (Grandland, Mokka, Frontera…), ¿qué novedades destacarías de la actual gama?

Lo primero, el avance en tecnología y seguridad. Lo segundo, modernidad en los diseños En el primer aspecto, todos los coches son igual de seguros, desde el menos equipado hasta la gama más alta del Grandland. Creo que era hora de dejar de un lado lo económico, pensar en los clientes que usan a diario los coches y usar los avances en la tecnología para evitar accidentes. Asistente de cambio de carril, luces automáticas, luces diurnas led, conducciones semiautónomas, geolocalización… Todo viene de serie desde el más básico de los modelos.

Lo segundo, una imagen renovada. Son diseños adaptados a los nuevos tiempos y que, sin duda, acercan a la marca al perfil de cliente europeo.

¿Qué importancia tiene el nuevo Opel Frontera dentro de la estrategia SUV de la marca?

Apenas han pasado unos meses desde su lanzamiento, pero sin duda se ha convertido en un pilar fundamental en nuestra gama. Cada día ocupa un porcentaje más alto en el total de nuestras ventas, lo que evidentemente deja a la vista el acierto en este modelo.

Es de agradecer a la Marca que haya escuchado al mercado para lanzar este modelo. Por muy poco más de lo que vale un Corsa, el cliente tiene un coche de casi 4,5m, con espacios interiores gigantes y como decía, toda la seguridad de serie. Es perfecto para las familias y nos está acercando a un público al que, hace poco, no teníamos acceso. El Frontera ha revolucionado la gama Opel.

Opel está apostando fuerte por la electrificación: ¿qué acogida están teniendo los modelos eléctricos como el Frontera 100% o Corsa Electric

Adaptarse o morir. El público cada día demanda más el mercado eléctrico y la marca ya ha adaptado todos sus modelos a una versión eléctrica. Gracias al trabajo diario, esta funcionando. Está claro que unos modelos siempre se venden mejor que otros, pero en líneas generales diría que la evolución es buena. Además, ofertas como la del nuevo Frontera BEV por 180 euros al mes sin entrada, acercan el mercado BEV a gente que piensa que no puede llevar un eléctrico. Y por descontado, el que lo prueba ya no sale de ahí.

Desde S&Y Valencia, ¿cómo acompañáis al cliente en el proceso de elección entre gasolina, híbrido o eléctrico?

Buena pregunta. Bajo mi punto de vista, solo hay una manera, escucharle. Todas las operaciones las iniciamos preguntando al cliente por el uso diario del coche y las condiciones de vida que tiene (lógicamente afecta donde vives y donde trabajas). Visto esto, tratamos de recomendarle.

Parece que, con los eléctricos, todo el mundo debe de comprar uno y yo no lo veo así. Del mismo modo que cuando solo había diésel y gasolina, ahora hay 3-4 motorizaciones principales y la primera labor de todo comercial es definir cuál es la ideal para cada cliente. Desde ahí, ya se inicia toda operación de compraventa. Estoy totalmente en contra de comparar un coche gasolina o Hybrid con un BEV con aquello de que ‘la cuota es la misma’. Creo que esto hace mucho daño al sector, sobre todo al eléctrico, porque se nos olvida el detalle que los eléctricos son mejores, y nos centramos solo en los precios. Un eléctrico no huele, no vibra, no suena, no tiene cambios de marcha, no tiene prácticamente revisiones, la mecánica es infinitamente más sencilla… Pero es para quien lo quiera, como todos los productos del mercado.

¿Qué ventajas tiene comprar un Opel en S&Y Valencia frente a otros puntos de venta Opel?

Nosotros somos la filial de la marca. Puede ser que las circunstancias nos lleven a algún traslado, si alguien compro Opel en Pista de Silla, centro que lamentablemente se fue con la Dana, no deja de tenernos a su lado. A los dos días de perder ese centro, literalmente dos días, ya estábamos trasladados a las nuevas instalaciones, pues la filial de la marca siempre ha de estar en las principales ciudades de España, y en pocos días habíamos informado a los clientes de la nueva ubicación.

No solo eso, sino que además, todos los clientes de Opel y Citroën podrían ser atendidos en los talleres de cualquiera de las otras marcas que conforman Stellantis ( Fiat, Peugeot, Alfa, Jeep, Leap Motor..)

Además de esto, todas las filiales del grupo, somos cerca de 20 Opel en España por ejemplo, compartimos todos los stocks. De ese modo, es mucho más fácil que yo pueda dar servicio con inmediatez a un cliente con necesidades determinadas, pues tengo acceso a los coches de todos estos centros.