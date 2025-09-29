COPE
Podcasts
País Vasco
País Vasco

Nuevo incidente en Bilbao: Agrede brutalmente a un hombre en una discoteca y le provoca un traumatismo craneoencefálico grave

Otro joven sufrió un corte en la cara, tras alcanzarle restos de un vaso roto

Edificio de la Ertzaintza en Bilbao
00:00
Descargar

Nuevo incidente en Bilbao

Carlos Molina

Bilbao - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Un hombre de 36 años ha sido detenido en Bilbao acusado de un delito de lesiones tras agredir a una persona de 35 años en una discoteca y provocarle un traumatismo craneoencefálico grave

Los hechos tuvieron lugar hacia las 3.30 horas de la madrugada de este pasado domingo. La víctima tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario con una fuerte hemorragia, donde permanece en la Unidad de Reanimación en estado grave.

Los agentes de la Ertzaintza personados en el lugar vieron a la víctima tendida en el suelo con un fuerte traumatismo y una herida abierta en la cabeza, mientras estaba siendo atendida por personal sanitario. Una ambulancia medicalizada trasladó al herido a un centro hospitalario.

Además de la persona trasladada al hospital, otro joven sufrió un corte en la cara, tras alcanzarle restos de un vaso roto, y fue atendido también en el hospital.

Posteriormente, se identificó al presunto autor, que fue detenido poco después en Bilbao y trasladado a dependencias policiales por un delito de lesiones. 

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 29 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking