Nuevo incidente en Bilbao: Agrede brutalmente a un hombre en una discoteca y le provoca un traumatismo craneoencefálico grave

Un hombre de 36 años ha sido detenido en Bilbao acusado de un delito de lesiones tras agredir a una persona de 35 años en una discoteca y provocarle un traumatismo craneoencefálico grave.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 3.30 horas de la madrugada de este pasado domingo. La víctima tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario con una fuerte hemorragia, donde permanece en la Unidad de Reanimación en estado grave.

Los agentes de la Ertzaintza personados en el lugar vieron a la víctima tendida en el suelo con un fuerte traumatismo y una herida abierta en la cabeza, mientras estaba siendo atendida por personal sanitario. Una ambulancia medicalizada trasladó al herido a un centro hospitalario.

Además de la persona trasladada al hospital, otro joven sufrió un corte en la cara, tras alcanzarle restos de un vaso roto, y fue atendido también en el hospital.

Posteriormente, se identificó al presunto autor, que fue detenido poco después en Bilbao y trasladado a dependencias policiales por un delito de lesiones.