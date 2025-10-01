Un firme Valencia Basket tira mano de plan B y empieza con la Euroliga con buen pie ante el Asvel (77-80)

Valencia Basket tiene plan B. En un choque espeso, con un tanteador bajo y porcentajes bastante peores de lo habitual, los taronja fueron capaces de adaptarse a las exigencias físicas del Asvel y empezar la novena aventura en la Euroliga con un valioso triunfo por 77-80. De los cuatro equipos españoles, los de Pedro Martínez fueron los únicos que arrancan con sonrisa.

Como suele ser habitual, los locales empezaron duros. Un robo y un mate de Harrison. Dos rebotes ofensivos y dos canastas de Vautier. Reuvers, con un libre y un triple, despertó al equipo. De Larrea, ante el legendario De Colo, quiso exhibir su calibre de MVP y entre mate y rebotes puso al Valencia Basket por delante, 8-11. La rotación valenciana comenzó. Con Costello de cuatro y Sako al cinco, se paró un poco el juego y los franceses recuperaron la iniciativa. Volvió Reuvers. Iroegbu metió un tres más uno y otro cambio de líder en el marcador. 16-17, minuto 9. La profundidad, la versatilidad y la inteligencia con la que cuenta Pedro Martínez es espectacular. Un palmeo de Lighty con el tablero iluminándose cerró un bonito cuarto 18-19.

El segundo acto fue de más control taronja. Mejor defensa, mejor ataque. Sin conseguir despegarse, pero ya por delante. Un triple de Sestina puso un ocho arriba, 24-32, al que pronto respondió De Colo, 29-32. Fueron los últimos minutos antes de irse a vestuarios cuando más le costó controlar el físico francés. Endurecieron su juego, atascaron la ofensiva, provocaron pérdidas y se llegó al descanso 35-34. Ese mejorable 10 de 27 en tiros de campo, un 38%, lo sostenía el 16-23 en rebote. No cambió mucho el panorama en la reanudación. Costaba anotar, se dominaba el rebote y el marcador cambiaba de líder constantemente.

Eso sí, De Colo demostraba su inagotable repertorio de trucos de magia. Dos triples, un dos más uno con palmada a Sako, y sonrisa de jugón. Pareció esto espolear a Darius Thompson. Su momento en el choque trajo un triple, un tapón y una asistencia. Su clase y experiencia tienen que darle mucho al equipo. 61-60 y diez minutos últimos por delante.

Un triple de Lighty puso un peligroso 65-60. Pero Reuvers enseguida enchufó un triple que trajo una buena racha valenciana, con Costello cambiando las tornas. Del menos al cinco, al 68-71 en el minuto 35. Otra igualada, con triple de Seljaas. 71-71. Nuevamente apareció Thompson con un triple celebrado casi como un gol por Pradilla y un mate de Puerto, para un importante 73-77. Omari Moore, casi sin llamar la atención, repartió una de sus diez asistencias en una transición de Thompson, y nos hizo revisar sus estadísticas: 12 puntos, 8 rebotes y 10 pases de canasta. 23 de valoración en su debut entre los mejores. Reuvers (13 puntos y 6 rebotes), Costello, dobles figuras también (13 puntos y 10 rebotes) y Thompson (15 puntos) también destacaron. Al final, con 77-80 y cinco segundos, Harrison resbaló y con él se fueron las esperanzas locales de forzar la prórroga.