Un firme Valencia Basket tira mano de plan B y empieza con la Euroliga con buen pie ante el Asvel (77-80)
En un partido espeso, con bajos porcentajes, los taronja son capaces de adaptarse. Omari Moore roza el triple doble en su debut en la máxima competición continental. El viernes, el estreno del Roig Arena
Valencia Basket tiene plan B. En un choque espeso, con un tanteador bajo y porcentajes bastante peores de lo habitual, los taronja fueron capaces de adaptarse a las exigencias físicas del Asvel y empezar la novena aventura en la Euroliga con un valioso triunfo por 77-80. De los cuatro equipos españoles, los de Pedro Martínez fueron los únicos que arrancan con sonrisa.
Como suele ser habitual, los locales empezaron duros. Un robo y un mate de Harrison. Dos rebotes ofensivos y dos canastas de Vautier. Reuvers, con un libre y un triple, despertó al equipo. De Larrea, ante el legendario De Colo, quiso exhibir su calibre de MVP y entre mate y rebotes puso al Valencia Basket por delante, 8-11. La rotación valenciana comenzó. Con Costello de cuatro y Sako al cinco, se paró un poco el juego y los franceses recuperaron la iniciativa. Volvió Reuvers. Iroegbu metió un tres más uno y otro cambio de líder en el marcador. 16-17, minuto 9. La profundidad, la versatilidad y la inteligencia con la que cuenta Pedro Martínez es espectacular. Un palmeo de Lighty con el tablero iluminándose cerró un bonito cuarto 18-19.
El segundo acto fue de más control taronja. Mejor defensa, mejor ataque. Sin conseguir despegarse, pero ya por delante. Un triple de Sestina puso un ocho arriba, 24-32, al que pronto respondió De Colo, 29-32. Fueron los últimos minutos antes de irse a vestuarios cuando más le costó controlar el físico francés. Endurecieron su juego, atascaron la ofensiva, provocaron pérdidas y se llegó al descanso 35-34. Ese mejorable 10 de 27 en tiros de campo, un 38%, lo sostenía el 16-23 en rebote. No cambió mucho el panorama en la reanudación. Costaba anotar, se dominaba el rebote y el marcador cambiaba de líder constantemente.
Eso sí, De Colo demostraba su inagotable repertorio de trucos de magia. Dos triples, un dos más uno con palmada a Sako, y sonrisa de jugón. Pareció esto espolear a Darius Thompson. Su momento en el choque trajo un triple, un tapón y una asistencia. Su clase y experiencia tienen que darle mucho al equipo. 61-60 y diez minutos últimos por delante.
Un triple de Lighty puso un peligroso 65-60. Pero Reuvers enseguida enchufó un triple que trajo una buena racha valenciana, con Costello cambiando las tornas. Del menos al cinco, al 68-71 en el minuto 35. Otra igualada, con triple de Seljaas. 71-71. Nuevamente apareció Thompson con un triple celebrado casi como un gol por Pradilla y un mate de Puerto, para un importante 73-77. Omari Moore, casi sin llamar la atención, repartió una de sus diez asistencias en una transición de Thompson, y nos hizo revisar sus estadísticas: 12 puntos, 8 rebotes y 10 pases de canasta. 23 de valoración en su debut entre los mejores. Reuvers (13 puntos y 6 rebotes), Costello, dobles figuras también (13 puntos y 10 rebotes) y Thompson (15 puntos) también destacaron. Al final, con 77-80 y cinco segundos, Harrison resbaló y con él se fueron las esperanzas locales de forzar la prórroga.