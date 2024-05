"Yo diría adelante, aunque sea un camino difícil el de actor pero formándote lo máximo posible"

Vivir de ser actor o actriz en Euskadi es complicado. Lo demuestra el último estudio de 2023 de la Fundación AISGE. Sólo el 21% de los artistas vascos superan los 18.000 euros de ingresos anuales. Por ello únicamente el 53% de ellos se dedican exclusivamente a ello mientras que un 47% necesitan complementar este trabajo con otras ocupaciones.

Aun así los indicadores son más positivos que a nivel estatal. Además Euskadi es el único territorio en España donde la brecha salarial entre hombres y mujeres es a la inversa: ellas ganan 1.100 euros anuales más que ellos.

Tanya de la Cruz es una actriz colombiana que lleva afincada en Euskadi desde el año 2.000. Tanya no se dedica en exclusiva a ser actriz, es abogada y trabaja en una ONG relacionada con los derechos humanos. En Cope Euskadi recomienda a los compañeros de profesión que no desistan a pesar de la incertidumbre pero que se formen "lo máximo posible". Tanya añade que "aunque sea un camino difícil, adelante". Eso sí, recomienda a sus colegas formarse pero "no sólo como actor ni como plan B sino para ampliar las áreas de trabajo como artista".

Ella es colombiana pero curiosamente aquí en Euskadi su primer trabajo fue una obra de teatro en euskera, "Mujeres al rojo vivo" de Edurne Rodríguez, en 2002. Un idioma del que confiesa sentirse enamorada Le gusta su estructrura, la gramática. Nos cuenta en Cope Euskadi que no lo habla muy fluidamente aunque "tuve un magnífico profesor, el padre de mi hijo y fue una experiencia preciosa y eso me fue engarzando con otros trabajos y así me hice un hueco".



Tanya de la Cruz también ha participado en series conocidas. A nivel nacional en series como "El comisario" y "Hospital Central" y en Euskadi, por ejemplo, en "Goenkale" y "Mi querido Klikowsky".