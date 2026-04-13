Detenido un hombre por su supuesta implicación en el incendio ocurrido el viernes en una papelera de Iurreta

Un hombre de 36 años ha sido detenido este pasado domingo por su supuesta implicación en el incendio ocurrido el viernes en una empresa papelera de Iurreta, en el que ardieron varias bobinas y que obligó a cortar la carretera N-634 durante algunas horas. El arrestado mantiene, al parecer, relación laboral con la compañía, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La Ertzaintza fue alertada este pasado viernes de que habían comenzado a arder bobinas de papel que se encontraban depositadas en la explanada del recinto de una empresa de Iurreta. El fuego provocó que la carretera N-634, que se encuentra contigua a la empresa papelera, permaneciera durante varias horas cortada al tráfico.

Una vez sofocado el incendio por las dotaciones de bomberos desplazadas, fue puesta en marcha una investigación para determinar las circunstancias detrás del incendio. Las indagaciones llevaron a la identificación de un hombre de 36 años que, al parecer, mantiene una relación laboral con esta empresa, como supuesto implicado en el origen del incendio.

Tras realizar las confirmaciones necesarias en la mañana de este pasado sábado, el sospechoso fue detenido, acusado de un presunto delito de daños por incendio, y ha sido puesto a disposición judicial este pasado domingo. La Ertzaintza mantiene abierta por el momento la investigación.