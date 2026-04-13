Consulta como puedes ser uno de los 7 voluntarios que necesita YMCA para sus campamentos de verano en Logroño

La entidad sin ánimo de lucro YMCA ha puesto en marcha un llamamiento para captar voluntarios de cara a sus próximas colonias urbanas de verano en Logroño. Este programa, que es mucho más que una alternativa de ocio, se convierte en un espacio donde los más pequeños disfrutan, conviven y aprenden valores. Cada año, la organización acompaña a cerca de 630 menores y jóvenes en La Rioja, impulsando sus capacidades y ayudándoles a diseñar su propio proyecto de vida, especialmente a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Un voluntariado que recompensa

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Uman, uno de los voluntarios de YMCA, explica que su labor se ha centrado en el refuerzo educativo y en actividades de ocio. Para él, la experiencia es muy gratificante: "La labor del voluntariado es una muy recompensante, te ayuda mucho a nivel personal, así como él va a ayudar a otras personas". Aunque muchos voluntarios provienen de ámbitos como el magisterio o la educación, Uman aclara que el perfil no es estricto. Lo que se busca, según sus palabras, es "gente activa, dinámica, que quiera pasar el tiempo con los jóvenes y que se involucre y motive a los jóvenes a participar en estas actividades".

La labor del voluntariado es una muy recompensante, te ayuda mucho a nivel personal" Uman Voluntario

Un verano de ocio y aprendizaje

Las colonias se desarrollan durante el mes de julio con grupos de unos 60 niños de entre 6 y 12 años, aunque también se organiza una 'semana joven' para adolescentes. Para evitar que la cifra sea abrumadora, los participantes se van alternando en semanas para que todos puedan disfrutar de las actividades. El programa incluye salidas a las piscinas de Las Norias, visitas a la alfarería Navarrete o jornadas en el parque de escalada NECO.

Esta iniciativa supone también un importante apoyo para las familias, ya que les ofrece una opción para la conciliación durante el periodo estival, permitiéndoles trabajar o buscar empleo mientras sus hijos están en un entorno seguro y enriquecedor. Como recuerda Uman, se trata de "una propuesta de trabajo bastante positiva también para las familias", dado que el perfil de los menores atendidos en YMCA es muy diverso y a menudo incluye a niños en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo puedo ser voluntario?

Actualmente, el equipo cuenta con unos siete voluntarios, pero necesitan más para cubrir las necesidades de los grandes grupos de niños. Los interesados en colaborar pueden acudir a la Federación de Voluntariado de Logroño, presentarse directamente en el centro de YMCA en la Plaza Martínez Flamarique número 12 o usar los números de contacto de la entidad. Como concluye Uman, los nuevos voluntarios "son más que bienvenidos a querer unirse a esta gran familia que es YMCA".