La receta "auténtica" de 'La Cantina de Villalegre' se corona como el mejor cachopo de España elaborado con Ternera Asturiana

El Salón Gourmets de Madrid ha sido el escenario donde se ha coronado el Mejor Cachopo de España elaborado con Ternera Asturiana 2026, un galardón que este año viaja hasta Avilés. Pilar Meana, cocinera de La Cantina de Villalegre, se ha alzado con el primer premio del concurso gracias a su propuesta. La cocinera, que confesó estar "en una nube", ha logrado el reconocimiento en la novena edición del certamen, que busca poner en valor uno de los productos estrella de la región: la Ternera Asturiana, que cuenta con Indicación Geográfica Protegida (IGP).

COPE Asturias La chef de La Cantina de Villalegre, entrevistada por COPE Asturias junto al cachopo ganador en el Salón Gourmets

El 'AUTÉNTICU', un regreso al origen

El cachopo ganador, bautizado como "el auténticu", es toda una declaración de intenciones. Con él, Meana ha querido volver "a lo que es para mí el origen del cachopo". La receta combina la mejor Ternera Asturiana IGP con un jamón de Tineo, una crema de queso de elaboración propia en homenaje a su abuela a partir del queso de Oscos y un empanado crujiente, acompañado de patatas y pimientos.

Ponemos en valor nuestro producto, que es la Ternera Asturiana" Pilar Meana Chef de La Cantina de Villalegre

00:00 Volumen Cerrar COPE Asturias Los cachopos finalistas en el Concurso al Mejor Cachopo de España elaborado con Ternera Asturiana

Para la chef, participar era una "especial ilusión" porque, según sus palabras, "ponemos en valor nuestro producto, que es la Ternera Asturiana". Meana se ha mostrado "superorgullosa" por el galardón, que considera "un orgullo y una responsabilidad muy grande" ante la expectativa que generará en su restaurante. Desde COPE Asturias, presentes en el Salón Gourmets para cubrir la promoción de los productos asturianos, han recogido sus primeras impresiones.

COPE Asturias Una imagen de los cachopos finalistas, con el ganador en primer término

Un plato para compartir

La cocinera también ha destacado el reto de cocinar fuera de su entorno habitual. "No es lo mismo cocinar en tu cocina de siempre que hacerlo aquí en Ifema", ha admitido, explicando que en su restaurante maneja "cachoperas que entran cachopos de un kilo". Pese a tener que adaptar el tamaño, ha defendido la filosofía de este plato: "El cachopo es un plato que es para compartir y para disfrutar". Meana ya se ha proclamado ganadora en otros concursos nacionales de platos de cuchara y esta vez se corona en el caso del cachopo. En segundo lugar ha quedado el Restaurante 'De Momento', en Granada y en tercer lugar 'La Escollera', en San Juan de La Arena.