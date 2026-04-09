Detenido en Bilbao después de golpear con unas tijeras de podar a un hombre, que perdió varias piezas dentales

Un hombre de 42 años ha sido detenido en Bilbao como presunto autor de una agresión con unas tijeras de podar que dejó a la víctima sin varias piezas dentales, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los hechos ocurrieron en torno a las tres de la madrugada de este pasado miércoles, cuando una llamada alertó a la Ertzaintza de una pelea entre varias personas en el barrio de Iralabarri, en la capital vizcaína. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre de 36 años que presentaba un fuerte sangrado en la boca y la pérdida de varios dientes.

Según el testimonio de la víctima, el agresor le habría golpeado con un objeto metálico, provocándole las lesiones. Tras recabar la información, los agentes localizaron en las inmediaciones a un sospechoso. Durante el registro, hallaron oculta en su cintura una tijera de podar, presuntamente utilizada en la agresión.

El individuo, que cuenta con antecedentes policiales, fue arrestado por un delito de lesiones y trasladado a dependencias de la Ertzaintza para la instrucción de diligencias. Posteriormente, será puesto a disposición judicial.