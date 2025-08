“La desinformación es un cáncer social y los periodistas tenemos que hacer autocrítica”: Amaia Goikoetxea, presidenta del Colegio Vasco de Periodistas

La desinformación no sólo contamina al periodismo, sino que mina las bases de una sociedad democrática. Así lo cree Amaia Goikoetxea, veterana periodista y presidenta del Colegio Vasco de Periodistas, que esta semana ha intervenido en nuestra sección dedicada a desmontar mentiras y reivindicar el buen periodismo.

Desde su experiencia, Goikoetxea advierte de que la desinformación es una forma de manipulación con intereses ocultos que no buscan el bien común, sino favorecer a minorías con poder. “Es un cáncer tremendo”, denuncia. Y no se queda ahí: también apunta que parte del problema está en el interior del propio periodismo.

“Durante años hemos estado demasiado cerca del poder. Y eso ha hecho que abandonemos premisas fundamentales para ejercer bien nuestra profesión”.

El peligro de la desinformación

Amaia recuerda que la desinformación no depende sólo de la inteligencia artificial o de bulos en redes como X (antes Twitter). A menudo, la propia rutina informativa cae en la trampa de la inmediatez, la falta de contraste o el sensacionalismo en los titulares.

“Todo es breve, todo es inmediato… pero no se puede contar el mundo con esa simpleza”, advierte. Para ella, el antídoto es claro: más rigor, más verificación, más fuentes. “Eso ya nos lo enseñaban en Primero de Periodismo”.

Hay que prestar atención a la información que vemos

Un reto para periodistas y para la ciudadanía

La presidenta del Colegio Vasco de Periodistas reconoce que los propios profesionales deben hacer autocrítica, pero también reclama un papel más exigente por parte de la ciudadanía:

“Tenemos que informar bien a una sociedad que no quiere ser informada. Hay tantos dolores en el mundo que mucha gente prefiere no mirar, no saber”.

Por eso anima a no conformarse con lo primero que llega y a exigir un periodismo que investigue y rinda cuentas, alejado de la propaganda o del poder. Y añade una reivindicación pendiente: que se cree ya el Consejo General de Colegios de Periodistas, como existe en tantas otras profesiones.

La información ha de ser contrastada por los profesionales

Una cumbre nacional en otoño

Amaia Goikoetxea adelanta que este otoño se celebrará en Madrid una gran cumbre contra la desinformación, impulsada por la Fundación Comunicando el Futuro, de Alejandro Echevarría. Una cita en la que participarán periodistas de todo el país con un mensaje común: el buen periodismo es imprescindible para una sociedad sana y democrática.