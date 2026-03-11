Murcia pide al Gobierno rebajas del IVA y del IRPF ante la subida de precios por la guerra de Irán

Organizaciones empresariales, asociaciones de consumidores y expertos en economía han advertido sobre la compleja situación que se avecina por la guerra en Irán. El escenario previsto incluye una subida de precios, escasez de materias primas, limitaciones al transporte y un incremento general de costes que ya ha comenzado a notarse en los bolsillos de los murcianos.

Cruce de peticiones entre administraciones

En este contexto, el Gobierno central y la Comunidad de Murcia se han cruzado peticiones de intervención. Ambas administraciones se reclaman mutuamente la aplicación de medidas concretas para ayudar a los ciudadanos de la Región, comprometiéndose a actuar de forma urgente en sus respectivos ámbitos, pero sin haber detallado todavía ninguna acción.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha urgido a Moncloa a aprobar una bajada del IVA en alimentos, combustible y energía, así como rebajas tributarias en el IRPF. Además, Miras ha anunciado que su gabinete ya está diseñando las medidas que pondrá en marcha para hacer frente al difícil momento que van a atravesar economías domésticas y empresas.

Es urgente que el gobierno de España baje el IVA del gas, de la electricidad y del combustible" Fernando López Miras Presidente de la Comunidad de Murcia

Por su parte, el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha enviado un "mensaje de tranquilidad y confianza" a los ciudadanos. Ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tomará medidas "cuanto antes", aunque sin precisarlas, y ha anunciado una ronda de contactos con grupos parlamentarios y agentes sociales. Lucas también ha animado a López Miras a aplicar ya medidas en el ámbito de sus competencias autonómicas.