Balance 2025 en materia de ciencia en el Gobierno Vasco: Euskadi entra en la élite tecnológica mundial con el superordenador cuántico

Uno de los hitos que ha vivido Euskadi en 2025 ha sido la llegada del superordenador cuántico de IBM a San Sebastián. Esta instalación ha sido posible gracias a la alianza estratégica entre el Gobierno Vasco e IBM, que ha elegido la ciudad como una de las tres en todo el mundo, y la única en Europa, para albergar su IBM Quantum System Two. Durante su inauguración el pasado octubre, el lehendakari, Imanol Pradales, afirmó que gracias a esta colaboración "estamos entre los mejores y con los mejores".

Una nueva era tecnológica

La apuesta de Euskadi por la ciencia y la creación de un ecosistema de investigación robusto han sido claves para que IBM se decantara por la región frente a decenas de otras ofertas. "Hace años decidimos que la investigación y la investigación cuántica debía convertirse en punta de lanza de nuestras políticas científicas", explicó el lehendakari. Con la llegada de este superordenador, Euskadi se sitúa en la vanguardia tecnológica global, tal y como señaló Adolfo Morais, viceconsejero de Ciencia e Innovación.

Nos sitúa a la vanguardia mundial, en la misma línea en la que está tanto Estados Unidos como Japón"" Adolfo Morais, viceconsejero de Ciencia e Innovación

El equipo está ubicado en el nuevo edificio de Ikerbasque en San Sebastián, dentro de una caja metálica de grandes dimensiones que contiene una tecnología disruptiva capaz de abordar problemas hasta ahora irresolubles. Morais ha destacado que la alianza con IBM contempla tres pilares: una investigación asociada de máximo nivel mundial, programas de formación universitaria y profesional para generar talento y un programa de atracción específico, como es Ikerbasque.

Además, el viceconsejero ha subrayado un reto fundamental: "que esta tecnología, además de llegar a la parte científica, llegue también a la parte de, tanto del sector público, de las administraciones, como al sector privado, las empresas, para que la puedan utilizar y puedan desarrollar casos de uso que nos beneficien a todas las personas".

Aplicaciones futuras y un ecosistema en auge

Se espera que 2026 sea el año de la creación de nuevos fármacos en el ámbito de la salud gracias a esta tecnología. El superordenador cuántico también tendrá un impacto significativo en sectores como la energía, las finanzas o la meteorología. "Poder hacer predicciones en el ámbito del clima o el ámbito de la meteorología, que todas estas aplicaciones que nosotros vivimos en el día a día y que y que son útiles", detalló Adolfo Morais.

En paralelo, el Gobierno Vasco ha presentado el nuevo plan estratégico de Ikerbasque para el período 2025-2028, que busca contratar a 80 nuevos investigadores, de los que al menos un 40% serán mujeres. El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha destacado que el objetivo es alcanzar los 450 investigadores de Ikerbasque en el sistema para 2028, generando un impacto económico de 200 millones de euros.

Uno de los focos de este nuevo plan es el bienestar emocional del personal investigador. Se implantará un programa de apoyo psicológico para afrontar la alta presión a la que se ven sometidos. "Esto es algo que se está detectando en todo el mundo", advirtió Pérez Iglesias.

"Generar condiciones confortables para el personal investigador que haga que trabajar en Euskadi sea más atractivo" Juan Ignacio Pérez Iglesias, consejero de Ciencia, Universidades e Innovación

El consejero ha añadido que el mundo científico es "muy competitivo" y que es necesario atajar problemas como la ansiedad. "Queremos evaluar su incidencia y, una vez sea evaluado, tenemos que tomar medidas para que este tipo de situaciones no se produzcan y, cuando se producen, para corregirlas y corregir sus efectos", ha afirmado.

Cifras récord de inversión y producción científica

En 2025, Euskadi ha superado por primera vez la barrera de los 2.000 millones de euros en inversión en ciencia, un 11,5% más que el ejercicio anterior. Esta cifra sitúa el gasto en I+D en el 2,35% del PIB del País Vasco. En términos de producción, Euskadi generó 8.190 publicaciones científicas el año pasado, con la EHU como actor principal, aportando un 57% de ellas.

Juan Ignacio Pérez Iglesias ha matizado que los centros de investigación "están adquiriendo una importancia creciente", no solo en cantidad, sino "sobre todo en la calidad". Según el consejero, "estamos hablando de centros que publican en las mejores revistas del mundo".

Este ecosistema de alta calidad está atrayendo cada vez a más investigadores de fuera que eligen Euskadi para sus proyectos. "Si crecen nuestros proyectos ERC es muy buena señal", explicó Pérez Iglesias, refiriéndose a las prestigiosas ayudas del Consejo Europeo de Investigación. "Quiere decir que hay investigadores e investigadoras del máximo nivel que deciden trabajar aquí", concluyó. Finalmente, Euskadi se ha comprometido a invertir 460 millones de euros hasta 2030 para fortalecer su base científica y tecnológica.