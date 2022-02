Así es la banda bilbaína que dispara rock and roll en todas direcciones

"Universal" dispara rock and roll en todas direcciones. Así es el nuevo disco de la banda bilbaína, 'Los Brazos', que lanzará su nuevo álbum el próximo mes de marzo. Un trabajo que se presenta con grandes cambios en el estilo de las grabaciones de los cuatro álbumes precedentes y novedades nunca vistas. Y es que el trío de rock vasco más conocido a nivel internacional compuesto por Alberto Chamorro, José Miguel Gándara, y William Gutiérrez vuelve con fuerza tras la pandemia y lo hace con un single antesala del disco, 'They don't care'.

Este es sólo un adelanto de las nueve canciones que componen el álbum producido por William, el vocalista, en colaboración con el productor vizcaíno Saúl Santolaria. En él destacan potentes ritmos como hard rock, rockabilly, country o folk gracias a los sorprendentes arreglos corales, una base rítmica insuperable -con un bajo muy polivalente y una batería renovada, precisa y adaptada a cada estilo- una voz más poderosa que nunca, guitarras incendiarias y muchas novedades para un disco que consigue reproducir fielmente el sonido real de este trío que suena a sexteto sobre el escenario. De esta forma, "Universal" ruge, susurra y golpea con este inspirador título, tributo a los sentimientos que hermanan a todas las vidas.

Música solidaria

Los Brazos se han convertido en una banda referente mucho más allá del ambiente rock en que nacieron: 4 álbumes con unas asombrosas cifras de ventas y una reputación en directo que muchas bandas del país querrían para sí. Sus último álbum de estudio, "GAS" y "LIVE" fueron la entrega de una elegante y exitosa constatación de la vibrante energía que transmiten estos tres chicos de los alrededores de Bilbao, que siempre tienen un hueco para la solidaridad como con su último single, "Let Me Go", un rock and roll atemporal que recauda fondos para el estudio de la ELA, o "Magic", que hace lo propio para el estudio de cáncer infantil. En este sentido, y con las pilas cargadas, 'Los Brazos' vuelven al directo en una gira que empezará en Madrid y les llevará por toda la península para poco a poco ir extendiéndose más allá de nuestras fronteras.