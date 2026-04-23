Álava comienza la cuentra atrás de sus fiestas: "Para que baile todo el mundo"

Las fiestas de Álava en honor a San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz arrancan con una pista de baile para los asistentes al pregón de este viernes. La diputada foral de Cultura, Ana del Val, ha expliciado en COPE Euskadi que, tras el acto oficial, se retirarán las sillas de la plaza de la Provincia para dar paso a un tributo a Bruno Mars con el objetivo de que “baile todo el mundo”. Esta novedad surge tras el éxito de una propuesta similar el año pasado que no dejó a nadie parado.

programación más extensa y diversa

Según Del Val, el programa de fiestas lleva siete años introduciendo novedades para hacerlo “más amplio, global y diverso”. La diputada se ha mostrado “encantada” con la respuesta del público, destacando que “cada concierto que programamos por la tarde noche, la plaza está abarrotada”. Además, ha señalado que durante el año reciben muchas propuestas ciudadanas que intentan encajar en una programación que “cada vez es más extensa”.

Va a haber un tributo a Bruno Mars para que baile todo el mundo" Ana del Val

Entre los cambios consolidados se encuentra el horario de la tamborrada de adultos, que el año pasado se trasladó a la tarde del día 27 con un “exitazo”. Del Val ha confirmado que se repetirá el formato. “La tamborrada ha sido un éxito a la tarde, con lo cual seguimos”. Este trabajo se realiza en colaboración con sociedades gastronómicas y la asociación de Tamborradas.

San Prudencio

Por otro lado, la tamborrada infantil, que se celebra el día 28, podría contar con menos niños este año, un “hándicap” que la diputación atribuye al “puente muy goloso” de San Prudencio. A pesar de ello, se cuidará al máximo a los participantes con el tradicional recorrido, merienda y una fiesta con DJ para padres y niños.

Libros para celebrar su día

Entrevista a Del val en el Día del Libro que la Diputación Foral de Álava ha celebrado con una iniciativa singular. Bajo la premisa de “acercar los libros a la ciudadanía”, se han repartido ejemplares de forma gratuita en los autobuses de las rutas de Alavabus, que conectan los pueblos del territorio.

La idea surgió en las mesas sectoriales del Plan Estratégico de Cultura de Álava y se materializó gracias a la colaboración entre los departamentos de Cultura y Movilidad. Los libros repartidos incluyen obras de los premios Ignacio Aldecoa y de poesía Ernestina de Champourcín, poniendo en valor a los autores propios de Álava.

Ana del Val con el libro escogido de entre los que regala COPE a sus oyentes en Vitoria

La reacción de los viajeros y chóferes ha sido de total sorpresa y agradecimiento. La diputada ha calificado la experiencia como “un momento de los bonitos, de los de recordar”. Ávida lectoral, Del val se ha llevado uno de los libros que COPE en Vitoria regala este jueves a sus oyentes en la nueva emisora ubicada en la calle Manuel Iradier, 1, bajo izaquierdas.