Chanel y Medina Azahara encabezan los conciertos de las Ferias de San Isidro 2026 en Talavera: pregonero, espacios y progamación

Las Ferias de San Isidro 2026 en Talavera de la Reina ya tienen cartel musical. La programación incluye una variada oferta de conciertos y espectáculos que se distribuirán en dos escenarios principales: la Plaza de la Comarca y la Plaza de la Reina.

Ferias San Isidro Talavera de la Reina 2026

Talavera de la Reina ya tiene voz para dar el pistoletazo de salida a sus Ferias de San Isidro 2026. El pregón correrá a cargo de Rubén Torrescusa, alma de La locura del zurdo, que celebra nada menos que 30 años de música. José Julián Gregorio, alcalde de Talavera, comentaba tras dar el nombre que "el pregonero está triunfando a nivel nacional, siendo líder de un grupo musical. Rubén, gracias como talaverano de pro, por haber aceptado ser pregonero".

Rubén Torrescusa ha comentado que lo llamaron "para ser pregonero y me da vértigo. Y estoy acostumbrado a trabajar con mucha gente, pero este público es diferente, me va a dar vértigo; intentaré estar a la altura de las ferias que son una antesala a las puertas del verano".

Actuaciones en la Plaza de la Comarca

El escenario de la Plaza de la Comarca abrirá su programación el jueves 14 de mayo con la actuación de Chanel, que tendrá lugar después del pregón. Al día siguiente, el viernes 15, será el turno de la banda Medina Azahara a las 22:00 horas.

El sábado 16 de mayo, a la misma hora, se celebrará el festival Caribe Mix, que contará con la participación de artistas como Kiko Rivera, Coyote Dax y Dani Mata. La programación del domingo 17 se centrará en el público familiar con el musical de Peter Pan a las 17:00 horas y la cuarta edición del Talavera Fest a las 19:00 horas.

Eventos en la Plaza de la Reina

Por su parte, la Plaza de la Reina acogerá tres noches temáticas. El jueves 14 de mayo a las 23:30 horas se celebrará la Batalla del Reggaeton. El viernes 15 será el turno de la Fiesta de los Robots, mientras que el sábado 16, a las 23:00 horas, el broche final lo pondrá la Fiesta Trend.

Entre las novedades de este año, José Julián Gregorio ha comentado que se ha creado La placita, "un lugar tranquilo que está pensado para descansar, sin música, y que será un espacio tranquilo situado donde estaba antes el escenario joven".