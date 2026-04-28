Navajas, drogas y peleas en un instituto de Torrevieja: las familias denuncian la "pesadilla" y la inacción del centro

La Federación Provincial de Ampas FAPA Gabriel Miró ha alzado la voz para denunciar la gravísima situación que se vive en un instituto de Torrevieja. En declaraciones a Herrera en COPE Alicante con Denis Rodríguez, la secretaria general, Sonia Terrero, ha expuesto un escenario de violencia entre alumnos, presencia de drogas y armas blancas, y una presunta inacción por parte del equipo directivo. La situación ha llevado a las familias a presentar un informe con 35 denuncias ante la Conselleria de Educación.

Violencia y drogas grabadas en cámara

Según la FAPA, los incidentes son constantes y graves. Terrero ha asegurado que llevan "mucho tiempo denunciando esto al equipo directivo del centro" sin obtener respuesta. "Tenemos un centro educativo en el cual hay navajas, en el cual hay venta de droga, y está todo grabado en las cámaras del propio centro, incluso como elaboran la droga allí dentro", ha afirmado. Además, ha añadido que se producen "agresiones diarias dentro del centro y fuera del centro", insistiendo en que existen "pruebas más que evidentes y grabadas".

La denuncia detalla también el consumo de "porros" en los pasillos y la presencia de 'tusi' o cocaína rosa, una droga especialmente peligrosa. Terrero critica que el equipo directivo, a pesar de tener constancia visual de los hechos a través de las cámaras, no toma medidas drásticas como llamar a la Guardia Civil para "erradicar de lleno toda esta problemática que tenemos". Las familias lamentan que la dirección niegue los hechos o los califique de exageración.

Una gestión caótica y negligente

A los problemas de convivencia se suma lo que la FAPA califica de "pésima gestión". Terrero ha denunciado que "ha habido familias que han llegado a perder la beca individual de transporte muy necesaria, y que la han perdido por la mala gestión del centro". También se han perdido líneas de transporte subvencionado por un error tan grave como que a un jefe de estudios "se le olvidó que había que darle a un botoncito de la pantalla que ponía enviar".

El caos administrativo se extiende a otros ámbitos, como la matriculación, que algunas familias han tenido que presentar hasta tres veces. Asimismo, los alumnos estuvieron sin los libros del programa Xarxa Llibres hasta noviembre, viéndose obligados a realizar los exámenes sin el material didáctico. Ante estas críticas, la respuesta de la directora, según Terrero, ha sido pedir paciencia: "la propia directora dice que es que la dejemos, que es que está aprendiendo", algo que la FAPA considera "inconcebible" para un centro con 1.200 alumnos.

Denuncia en Conselleria y apoyos divididos

La FAPA, en conjunto con el AMPA del centro, ha formalizado su queja a través de un informe con 35 denuncias y sus respectivas pruebas, que ha sido remitido a todas las altas instancias de la Conselleria de Educación. A raíz de esta denuncia, "han empezado a hacer su trabajo" y se ha iniciado una investigación. Terrero confía en que la administración velará "por el interés superior del menor" y tomará las medidas necesarias.

Puerta del centro bloqueada con cadenas y candado

Frente a las acusaciones, el equipo directivo y un reducido grupo de familias y profesores han defendido su gestión. Sin embargo, Terrero sostiene que el apoyo es mínimo y que muchos alumnos y docentes respaldan a la FAPA, aunque de forma anónima por "miedo a represalias", y ha sentenciado: "no podemos tener ni a nuestros hijos en riesgo ni admitir las mentiras que está diciendo el equipo directivo".