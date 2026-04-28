Luvumbo y la esperanza del mallorquinismo

Si hay un nombre al que se aferra el mallorquinismo en estas últimas semanas ese es el de Zito Luvumbo. El jugador angoleño llegaba en el mercado de invierno y con Martín Demichelis ha tenido oportunidad de jugar minutos y demostrar que podía aportar al equipo bermellón. De hecho, Luvumbo había sido protagonista en sus primeros partidos con el Mallorca rayando a un gran nivel en el enfrentamiento contra el Real Madrid y siendo clave en la victoria del equipo balear ante el Rayo Vallecano. Fue precisamente en ese partido en el que Luvumbo tuvo que marcharse lesionado encendiendo así todas las alarmas dentro del mallorquinismo.

Luvumbo se ha perdido los últimos partidos si bien el pasado fin de semana, antes del encuentro del Alavés, se llegó a especular con la posibilidad de que pudiera estar en la convocatoria pero finalmente Martín Demichelis y el resto del cuerpo técnico decidieron no forzar la máquina para que pudiera estar en las mejores condiciones posibles de cara a las próximas jornadas. Desde ayer lunes, Zito entrena sin problemas con el grupo y está más que claro que podrá estar en el partido de este próximo viernes contra el Girona, encuentro en el que el Mallorca vuelve a jugarse mucho más que tres puntos.

Por otra parte, Vedat Muriqi ha sido hoy la gran ausencia en el entrenamiento del equipo de Demichelis aunque desde el propio Real Mallorca han confirmado que la no presencia del delantero kosovar se debía a un mero control de cargas y es que el atacante bermellón jugó completos los dos partidos de la semana pasada y acabó visiblemente cansado el partido disputado ante el Deportivo Alavés. Es de esperar que en próximos días el máximo goleador del Mallorca en esta temporada se incorpore sin problemas al trabajo y pueda estar a disposición de Demichelis de cara al duelo en Montilivi.