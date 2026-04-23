COPE Vitoria regala este jueves un libro a los oyentes que se pasen por la emisora

COPE Vitoria celebra, un año más, el Día del Libro. Y lo hace, de nuevo, obsequiando con un libro gratis a todos los oyentes que se acerquen este jueves a la emisora, hasta fin de existencias. Una iniciativa que cuenta con la colaboración del departamento de Cultura de la Diputación de Alava.

Recuerda que hemos estrenado nuevos estudios de COPE Vitoria. Ahora estamos en la calle Manuel Iradier número 1.

COPE Vitoria Día del Libro en COPE Vitoria

"Me he enterado de esta iniciativa porque prácticamente no oigo otra emisora y lo he escuchado a primera hora de la mañana. Me gusta mucho Carlos Herrera y el hijo, y Jorge Bustos, claro. Y como tenía que venir aquí al notario, pues he dicho, ya que nos pilla de paso, entramos a ver", ha señalado una de las mujeres que se han acercado a hacerse con su obra gratis.

"No he cogido ningún libro porque mi mujer es la que lee, y me ha dicho que viniera a ver qué títulos hay. Luego la llamo y que se pase por aquí a coger el que prefiera", ha señalado otro oyente.

COPE Vitoria regala un libro este jueves

"Yo tengo dudas, porque tengo unos cuantos empezados, pero estoy ahora con otras cosas y no leo mucho. Pero hay que retomar el hábito, y ahí estamos", nos ha confesado otra oyente, mientras a su lado, una mujer dudaba entre coger "el Quijote en el Congo, o el Maestro del Azúcar". Se lo hemos puesto fácil, y se ha llevado los dos.

¡Acércate a COPE Vitoria y no te quedes sin tu ejemplar!