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Ávila reinventa el Día de la Danza: clases abiertas y gratuitas para todos los que quieran bailar

Las academias de la ciudad cambian la tradicional gala por masterclasses de danza oriental, moderna y flamenco en el Auditorio de San Francisco y para todos los públicos

Foto: Ayto. Ávila
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Foto: Ayto. Ávila

Isabel Navarro de Zahir, escuela de danza y conciencia corporal.

Rodrigo San Pedro

Ávila - Publicado el

2 min lectura5:30 min escucha

Con motivo del Día Mundial de la Danza, que se celebra este miércoles 29 de abril, las academias de Ávila han decidido dar un giro a la celebración de este 2026. Tras más de diez años realizando una gala tradicional, este año la propuesta se transforma en una jornada de masterclasses abiertas y gratuitas en el Auditorio de San Francisco para invitar a toda la ciudadanía a participar.

Día de la Danza Cartel 2026

Día Mundial de la Danza

 Cartel 2026

Isabel Navarro, de la escuela Zahir de danza y conciencia corporal, ha explicado en COPE Ávila que la decisión busca superar los inconvenientes de la gala, que por fechas y formato limitaba la participación a los alumnos. "Hemos pensado hacer una dinámica diferente para llegar a más personas", afirma Navarro, destacando que el nuevo formato es más inclusivo y accesible.

Lo que queremos es que todo el mundo pueda venir a bailar con nosotras en este día"

Isabel Navarro

Zahir

La invitación está abierta a todo el mundo, sin importar la edad o si se tiene experiencia previa en el baile. "Lo que queremos es que todo el que quiera pueda venir a bailar con nosotras en este día", insiste Navarro. Las clases están diseñadas para ser "muy sencillitas", de forma que cualquier persona pueda seguirlas y disfrutar de la experiencia.

Danza oriental, moderna y flamenco

La jornada se desarrollará en el Auditorio de San Francisco desde las 16:30 hasta las 20:00 horas. La primera masterclass será de danza oriental, seguida de una sesión de danza moderna y, para finalizar, una clase de flamenco. Cada taller ofrecerá una introducción técnica y una pequeña secuencia coreográfica.

A partir de las 16.30 horas, en el Auditorio Municipal de San Francisco, Isabel Navarro impartirá la masterclass de danza oriental, mientras que a las 17.45 horas comenzará una masterclass, con Emma Lucena, de danza moderna. La jornada finalizará con una clase magistral, desde las 19 horas, de flamenco; también, con Emma Lucena.

Participación libre y sin inscripción

Una de las grandes novedades es la flexibilidad para los asistentes. No es necesario apuntarse previamente y cada persona puede decidir a qué clases asistir según sus gustos u horarios. "La idea es que cada uno lo pueda ir adaptando según sus necesidades y sus gustos", comenta Navarro, permitiendo que la gente se incorpore, descanse o participe en una o varias actividades libremente.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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