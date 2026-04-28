Ávila reinventa el Día de la Danza: clases abiertas y gratuitas para todos los que quieran bailar

Con motivo del Día Mundial de la Danza, que se celebra este miércoles 29 de abril, las academias de Ávila han decidido dar un giro a la celebración de este 2026. Tras más de diez años realizando una gala tradicional, este año la propuesta se transforma en una jornada de masterclasses abiertas y gratuitas en el Auditorio de San Francisco para invitar a toda la ciudadanía a participar.

Día Mundial de la Danza Cartel 2026

Isabel Navarro, de la escuela Zahir de danza y conciencia corporal, ha explicado en COPE Ávila que la decisión busca superar los inconvenientes de la gala, que por fechas y formato limitaba la participación a los alumnos. "Hemos pensado hacer una dinámica diferente para llegar a más personas", afirma Navarro, destacando que el nuevo formato es más inclusivo y accesible.

Lo que queremos es que todo el mundo pueda venir a bailar con nosotras en este día" Isabel Navarro Zahir

La invitación está abierta a todo el mundo, sin importar la edad o si se tiene experiencia previa en el baile. "Lo que queremos es que todo el que quiera pueda venir a bailar con nosotras en este día", insiste Navarro. Las clases están diseñadas para ser "muy sencillitas", de forma que cualquier persona pueda seguirlas y disfrutar de la experiencia.

Danza oriental, moderna y flamenco

La jornada se desarrollará en el Auditorio de San Francisco desde las 16:30 hasta las 20:00 horas. La primera masterclass será de danza oriental, seguida de una sesión de danza moderna y, para finalizar, una clase de flamenco. Cada taller ofrecerá una introducción técnica y una pequeña secuencia coreográfica.

A partir de las 16.30 horas, en el Auditorio Municipal de San Francisco, Isabel Navarro impartirá la masterclass de danza oriental, mientras que a las 17.45 horas comenzará una masterclass, con Emma Lucena, de danza moderna. La jornada finalizará con una clase magistral, desde las 19 horas, de flamenco; también, con Emma Lucena.

Participación libre y sin inscripción

Una de las grandes novedades es la flexibilidad para los asistentes. No es necesario apuntarse previamente y cada persona puede decidir a qué clases asistir según sus gustos u horarios. "La idea es que cada uno lo pueda ir adaptando según sus necesidades y sus gustos", comenta Navarro, permitiendo que la gente se incorpore, descanse o participe en una o varias actividades libremente.