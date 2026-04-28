Villanueva de los Infantes florece con 30 Cruces de Mayo llenas de tradición

La tradición, la identidad y la primavera se dan la mano un año más en Villanueva de los Infantes con la celebración de las Cruces de Mayo. Calles y plazas se llenan de color, música y devoción en una de las citas más emblemáticas del calendario festivo local, una manifestación que mezcla patrimonio cultural, participación vecinal y raíces populares profundamente arraigadas.

El jueves se cantará un Mayo multitudinario

Una programación para todo el fin de semana

Las celebraciones comenzaron el pasado 24 de abril con la Muestra Comarcal de Mayos. El 30 de abril, las rondallas recorren el pueblo “echando el mayo a las damas y cantando canciones típicas de Ronda”, una tradición que empieza con un canto a la patrona, la Virgen de la Antigua. Este año, además, se celebra un mayo multitudinario donde todas las rondallas se unen para cantar al unísono.

El 1 de mayo se presenta el libro 'Fiestas de cruces y mayos en el siglo veintiuno' y por la tarde tiene lugar el pregón a cargo de María Rosa Villar Bógalo. Durante el acto se reconoce también al autor del cartel de este año, Jesús Manuel Migallón Santillana.

Una luminaria en cada Cruz

El momento central de la fiesta llega el 2 de mayo a las 15:00 horas con la apertura de las cruces y el encendido de los 'turros', unas luminarias que marcan la ubicación de cada altar. Estas permanecen encendidas durante 24 horas hasta el cierre de las cruces.

Récord de participación con 30 cruces

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Infantes, Ana Belén Rodríguez, ha destacado la “altísima participación” de esta edición, con 30 cruces vestidas por vecinos, grupos de amigos, cofradías, colegios e institutos, lo que demuestra el fuerte arraigo de esta tradición. Este año, la 'Cruz del Pueblo' ha sido vestida por los miembros del equipo de gobierno. Rodríguez ha querido “agradecer a todos los participantes y destacar el esfuerzo, la ilusión mostrada para para vestir la cruz”.

Quería aprovechar para agradecer a todos los participantes y destacar el esfuerzo, la ilusión mostrada para para vestir la Cruz" Ana Belén Rodríguez Concejala de Festejos del Ayuntamiento de Infantes

Fiesta de Interés Turístico Regional

Ponche, 'puñao' y 'charco' en cada parada

Durante el recorrido, los visitantes pueden disfrutar en cada cruz de los tradicionales 'ponche' y 'puñado'. El puñado es una mezcla de trigo tostado, cañamones, pasas y palomitas de maíz, mientras que el ponche es una bebida de gaseosa, vino y trozos de fruta. Además, se ofrece un 'charco', un aperitivo gratuito con productos como patatillas o cortezas para agasajar a los visitantes.