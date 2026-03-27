Aitor Sollano, Jesús en la Pasión Viviente de Balmaseda: "Interpretar este papel te llega a cambiar como persona"

La Pasión Viviente de Balmaseda es, sin duda, una de las más conocidas, y reconocidas, de toda Euskadi. Ha rebasado su medio siglo de vida y se ha convertido en parte de la cultura, y las vidas, de los ciudadanos de esta localidad situada a apenas 20 minutos de Bilbao.

En unos días, 650 vecinos se pondrán en la piel de 350 personajes para representar la pasión y muerte de Jesús. Atrás habrán quedado 7 meses de ensayos que serán recompensados con el aplauso de las 50.000 personas que anualmente se acercan a disfrutar de este evento.

jesús

Interpretar a Jesucristo ha sido el sueño de Aitor Sollano desde los 17 años. Y por fin lo ha logrado. Sabe de la importancia del reto que asume. "Jesucristo es la persona más famosa que hay en este mundo. Más de 2000 años después de su existencia se sigue hablando de él. Cuando te dan la noticia de que vas a interpretar a este personaje, por mucho que le conozcas, intentas meterte un poco más en su vida e indagar. Te informas un poco, ya no de sus últimos días, que es lo que más conocemos, sino de cómo fue su infancia, cómo se crió, cómo se hizo adulto y cómo llegó a ser una figura divina", reconoce.

Y añade: "Yo creo que es un papel que te llega hasta a cambiar. Por ese lado también estoy agradecido, porque creo que me ha influido en cómo soy ahora como persona. Y también es muy importante participar en una tradición que lleva muchísimo tiempo haciéndose y se va a seguir haciendo en Balmaseda".

Del mismo modo, reconoce que lo difícil no es memorizar los textos, "sino coger el diálogo, estudiártelo, y hacerlo tuyo. Intentar transmitir a la gente lo que tú quieres. Y eso es lo verdaderamente bonito. Que, año tras año, puedes ir a la Pasión Viviente de Balmaseda y es diferente. Eso es lo que mantiene viva esta tradición", apunta.

Carlos Molina Pasión Viviente de Balmaseda

maría

Ana Sierra será este año la Virgen María en Balmaseda. Se muestra "orgullosa y agradecida" de acompañar a Aitor en la representación después de que su hijo, a los 17 años, decidiera dar el paso de querer ser Jesús "sabiendo lo que eso significa". Califica el poder ser la Virgen María de "una oportunidad única".

"Transmitir su apoyo y su cariño a Jesús es emocionante y no requiere de hablar, sino de soltar toda la carga emotiva y transmitirla. Es un personaje muy bonito y con una gran ternura", destaca.

maría magdalena

Por su parte, Johanna Andueza cumple su sueño de ser María Magdalena, algo que deseaba "desde los 9 años". "Es una mezcla de vértigo y orgullo", confiesa, para añadir que va a ser una experiencia "muy emocionante". Y elogia a la pasión viviente de su pueblo porque "no se actúa, se vive y se siente". "Es una cadena que une a varias generaciones que han crecido con el sonido de los tambores. Es muy bonito ver a un panadero o a un mecánico estar metidos en su papel durante la representación, y emocionados", destaca.

pasión viviente de balmaseda

El Jueves Santo se llevará a cabo la procesión de los pasos a las 19:00 horas y la representación de La Última Cena a las 21:30 horas. Mientras, el Viernes Santo el día comenzará con el juicio ante Poncio Pilato a las 9:30 horas y el Vía Crucis Viviente a las 10:30 horas. Por la tarde tendrá lugar la procesión del entierro a las 19:00 horas y la procesión del silencio a las 21:30 horas.

El alcalde de Balmaseda, Alfonso San Vicente, que este año será Poncio Pilato en la representación, ha destacado que el Ayuntamiento ha trabajado para facilitar la llegada de público con medidas concretas en materia de movilidad.

Así, Balmaseda contará este año con un parking para acoger a unos 1.500 vehículos y, como todos los años, se reforzarán los servicios de transporte público para hacer frente a los desplazamientos de las miles de personas que volverán a disfrutar de esta cita.