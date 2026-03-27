El Barça mide la progresión de Industrias

Industrias Santa Coloma y Barça se enfrentan este sábado en partido de liga con la sensación de que el encuentro va a ser de la máxima intensidad y de un resultado incierto. Durante la temporada el Barça ha ganado los dos partidos a los que se ha enfrentado a los colomenses, 5-1 en liga en el Palau y 1-3 en Santa Coloma en la Copa del Rey en noviembre. Desde ese abultado marcador en pista barcelonista, el conjunto de Xavi Closas ha reaccionado de manera que ha sumado 16 puntos de los últimos 24 en juego, derrotando a Cartagena, Valdepeñas y Peñíscola entre otros, con lo que ha dicho adiós al peligro del descenso, circunstancia que juega a su favor al no sentir la presión de estar amenazado por la pérdida de la categoría.

En lo deportivo Uri Santos es baja por lesión.

El jugador de Industrias, ex Barça, Jordi Tolrà ha dicho en la previa que : "El Barça vendrá con la decepción de no haber ganado la Copa de España. Cuando juegas con un equipo de la parte alta no tienes nada que perder así que la presión es menor y además llegamos con menor presión todavía por estar prácticamente salvados y con menos mochila".

Sobre la reacción de Industrias que le ha alejado de los puestos cercanos al descenso situándoles en la mitad de la clasificación ha dicho que "desde el principio sabíamos que no iba a ser un año como el pasado y que la segunda vuelta iba a ser mejor que la primera por ejemplo por la adaptación de los jóvenes. La única diferencia es que este año no nos hemos clasificado para la Copa pero sí que estamos en condición de aspirar al play off".

Por su parte el Barça llega con la decepción de haber perdido la final de la Copa de España contra el Jaén en la tanda de penalties después de haber superado la ronda de cuartos 7-1 contra Valdepeñas e idéntico partido ante Palma en semifinales. Sin embargo en la final fueron incapaces de marcar ni un solo gol ante los jienenses que se llevaron la Copa en los lanzamientos desde el punto de penalty. En liga presenta unos números parecidos a Industrias, 17 puntos sobre los últimos 21 posibles. Así que salvo el tropiezo en la competición del ko llegan en plena forma a cinco puntos de El Pozo líder y con un partido menos.

El jugador del Barça, Sergio González ha dicho respecto al momento en el que llegan al derbi: "Ahora afrontamos tres partidos seguidos muy complicados. Primero Industrias, después iremos a Palma y cerraremos la Semana Santa recibiendo al Noia en el Palau. Es el momento de dar lo mejor de nosotros mismos. Nos quedan dos títulos y vamos a por ambos. La mejor manera de encararlo es ganar el sábado, hacer un gran partido y quitarnos esa sensación de haber intentado ganar la Copa y no haber podido”.

Sobre el partido ha dicho: "Sigue siendo especial jugar un derbi. Siempre pasa algo inesperado. Son partidos muy competidos e Industrias llega en una muy buena dinámica, así que seguro que será un gran espectáculo”.

Industrias Santa Coloma-Barça, sábado 28 de marzo, 18.00 hs