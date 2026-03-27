Agenda de A Coruña fin de semana, 27-29 de marzo de 2026

La agenda se carga de eventos en A Coruña con la llegada del fin de semana. Estos son los actos para el viernes, 27; sábado, 28 y el domingo, 29 de marzo de 2026.

Música

En el Palacio de la Ópera a las ocho segunda función de Lúa Musical.Cuenta la historia de Lúa, que abre cada mañana su pescadería familiar, mientras oculta su verdadera pasión: la música. Las entradas tienen un coste de 7,50 euros en ataquilla.com.

Mañana, también en el Palacio de la Ópera, a las ocho nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

En la Sala Mardi Gras, este viernes a las diez y media concierto Exit Rocks. Y mañana habrá doble turno. A partir de las doce y media de la mañana, sesión vermú con la actuación de Jorge Explosión. Las entradas tienen un coste de diez euros en entradium.com. Por la noche, a partir de las nueve y media, Zavala + Sun Lou. Pop y rock en gallego.

En el Jazz Filloa, este viernes concierto de ‘La Rue Quartet’, con pases a las nueve y media y a las once, y entradas a diez euros.

En el Garufa Club, este viernes a las diez, La Sonrisa de Julia, y mañana a la misma hora, Son de Camagüey.

El domingo a las doce y cuarto en el Teatro Colón hay concierto gratuito de la Banda Municipal de Música. La entrada es libre hasta completar aforo.

En el Auditorio Sede Afundación, a las ocho, el cómico Raúl Massana presenta ‘Cosas de Padres’, con un precio de 16,80 euros en ataquilla.com.

Y en el Teatro Rosalía, el viernes y el sábado se representa Esencia, de Ignacio García May.

Continúa el Festival Porto Feria en la zona portuaria de la ciudad y estos días también con el Burger Fest. Los puestos de hamburguesas estarán hasta el 6 de abril, mientras que Porto Feria todavía continuará hasta el día 12. Abre todos los días, en horario de once de la mañana a diez de la noche, con puestos de artesanía y atracciones de feria.

La Mostra Internacional de Cinema Periférico inicia una renovada relación con la Filmoteca de Galicia. El foco son dos sesiones, viernes y sábado, en las que Elena Duque, una de las principales figuras de la animación española, mostrará sus influencias y una selección de su obra, con piezas inspiradas en A Coruña. Este viernes a las siete, con entrada gratuita, habrá ‘Por arte de magia: la animación experimental’. Y mañana, a las seis, ‘Cortar, coser y cantar: el refulgente cine’.

En el Forum Metropolitano, este viernes a las ocho, se proyecta en la Sala Fernando Rey ‘Miss Carbón’, de Agustina Macri.

En la Librería Lume, a las siete, se presenta el libro ‘Todo por hacer’, de Julia Varela.

Este viernes habrá la Procesión de la Virgen de los Dolores a las ocho, organizada por la Venerable y Real Congregación del Divino Espíritu Santo y María Santísima de los Dolores. El itinerario irá desde la calle Bailén hasta el Atrio de la iglesia de San Nicolás.

Y el domingo a las siete, procesión de la Orden Tercera de San Francisco de A Coruña Ecce-Homo Cautivo.

Otros actos

Los dinosaurios continúan invadiendo Marineda City. Viernes y sábado se celebran esos Jurassic Days con figuras hiperrealistas de gran formato y animadas para interactuar con los visitantes. Los dinosaurios estarán en la zona de la plaza Emilia Pardo Bazán, en la planta 0 del centro comercial.

El Ayuntamiento de A Coruña se suma a la ‘Hora do Planeta’, apagando el sábado los monumentos emblemáticos de la ciudad mañana entre las ocho y media y las nueve y media.

Oleiros también apagará las luces el sábado mañana para reivindicar la lucha contra el cambio climático. Será entre las ocho y media y las nueve y media de la noche cuando se apague la iluminación de la Casa do Concello, el Castelo de Santa Cruz, la avenida Ernesto Che Guevara e los paseos da Ría, de Santa Cruz y de Mera

El Planetario de la Casa das Ciencias estrena este sábado su programación especial por la eclipse solar del 12 de agosto. La programación del planetario incluirá cuatro sesiones diarias desde mañana y hasta el 6 de abril. Incorpora el estreno de una sesión en directo con contenido especial dedicado a eclipses solares. Será una sesión dirigida a personas mayores de 10 años en la que se explicará qué son los eclipses y la manera más adecuada y segura de observarlas.

Casa de las Ciencias de A Coruña

En la comarca

Fuera del término municipal de A Coruña, en Culleredo, los cuentacuentos regresan el viernes de la mano de la Dragona Ramona, que relatará la historia ‘A pequena osa quere xogar’. La actividad comenzará a las 17:30 horas en la Biblioteca Cardeso Liñares de Vilaboa y está dirigida a niños y niñas mayores de tres años.

En Bergondo, el viernes arranca una nueva edición del programa ‘Bergondo en femenino’, con una programación diversa y participativa. De seis a siete y media, habrá la ruta "Skeirrum Bergondo en femenino", una actividad dirigida a mayores de 12 años y personas adultas, con salida desde la Biblioteca Municipal de Bergondo.

El Ayuntamiento de Paderne pone en marcha una nueva iniciativa. Nace ‘Un café co alcalde’, el programa que el gobierno local llevará a cabo en todas las parroquias para crear un espacio entre los vecinos y Sergio Platas. Este viernes la cita será a las ocho en el local social de Velouzás.

Concello de Paderne Casa Consistorial de Paderne (A Coruña)

En las Torres do Allo, en Zas se procederá a las ocho y media a la presentación del documental ‘A Costa e os castelos’.

El Camping Lago-Mar de Muxía abre la temporada con una gran fiesta este viernes a partir de las seis y media y habrá foliada libre y pinchos para todos los asistentes.