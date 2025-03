Afectados por la ZBE de Vitoria: "Habrá personas que no puedan"

A distintas velocidades, pero las tres capitales vascas ya tienen Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el perímetro establecido dentro de la ciudad por el cual solo pueden circular los vehículos más sostenibles. Es un imperativo legal que llega desde Europa.

En Bilbao la ZBE se estrenó el pasado verano, en San Sebastián las sanciones arrancaron el pasado viernes tras el tiempo de prueba, y en Vitoria las restricciones entrarán en vigor el próximo 15 septiembre.

menos servicio y más caro

El próximo 21 de marzo el Ayuntamiento de Vitoria aprobará, con el apoyo de Eh Bildu, la ordenanza que permitirá instaurar la Zona de Bajas Emisiones en el Casco Medieval y parte del Ensanche. Es el centro de la ciudad, donde el tráfico ya está muy restringido, con muchas calles peatonalizadas.

De ahí que los gremios, que ahora trabajan con dificultad en esta zona, donde escasean los aparcamientos y abundan las multas, no descarten que el nuevo espacio restringido acarree limitaciones del servicio que prestan y precios más caros si han de renovar su coche.

Lo admite en COPE Carlos, al frente de UniTecnic, empresa de servicios de mantenimiento y proyectos de reformas para particulares, empresas y comunidades de propietarios que ya no atiende por las tardes en el centro. "Es muy complicado, hay que dejar la furgoneta, y caminar cinco calles con todo el material".

ofimatica Conoce a qué calles afecta la primera fase de la ZBE de Vitoria

Los vehículos con etiqueta B no podrán circular por la ZBE de Vitoria a partir de 2030. "Cambiaré el coche en función de las necesidades mecánicas del propio vehículo y de las posibilidades económicas, no me voy a obligar a cambiar un vehículo si no puedo. Todo eso luego va en detrimento del propio usuario porque habrá que subir precios, hay mucha gente que es autónoma y un cambio de vehículo te puede condicionar mucho la economía", argumenta.

alegría contenida en el comercio

Al menos "no se blinda" el centro, celebra Patricia García, gerente de Gasteiz On, que agrupa a los comerciantes de Vitoria y cuyas últimas alegaciones se han estimado en buena medida.

Para residentes, establecimientos, comercio y gremios dentro de la ZBE las restricciones comenzarán un año después, en septiembre de 2026. Será hasta entonces cuando se pueda medir el impacto real de la ordenanza para estos colectivos que ya reclaman ayudas si toca renovar la flota. No todos están amparados por las 12 exenciones previstas.