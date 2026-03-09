El besapié del Cristo del Rescate será protegido como Bien Inventariado Inmaterial en la Región de Murcia

El tradicional besapié del Cristo del Rescate contará con protección oficial como Bien Inventariado de carácter inmaterial. Con este proceso, el Gobierno regional busca salvaguardar el ritual y todas las prácticas y tradiciones que rodean al besapié, garantizando su conservación dentro de la cultura popular murciana y asegurando la transmisión de esta tradición de generación en generación.

todo lo que rodea al acto será perpetuado en el tiempo

El anuncio lo ha realizado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, desde la iglesia de San Juan Bautista en Murcia, el pasado 6 de marzo. Lugar donde se produce este acto religioso cada primer viernes de marzo.

Durante el anuncio, López Miras destacó la gran devoción que siente ante esta figura y la importancia de proteger manifestaciones culturales y religiosas profundamente arraigadas en la identidad de la Región.

Junto al presidente se encontraba el hermano mayor de la Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza, José Ramón Guerrero, quien mostró su satisfacción por la decisión. Guerrero aseguró que este reconocimiento supone un respaldo al trabajo de la hermandad y al valor histórico y devocional que el besapié del Cristo del Rescate tiene para miles de fieles.