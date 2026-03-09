El campo de Menorca vive un momento dulce: más vacas lecheras pese al cierre de granjas

El campo menorquín vive un momento de optimismo. A pesar de que tres fincas han cerrado definitivamente en el último año, el número de vacas lecheras en la isla ha experimentado un notable aumento, con 600 cabezas más de ganado frisón que en 2024. Este dato, calificado como excepcional, se enmarca en la celebración de la 38ª edición de la Fira del Camp de Menorca, que se celebra este fin de semana en Alaior convertida en un reflejo de la fortaleza y el futuro del sector primario insular.

Cifras récord y una nueva puesta en escena

La edición de este año llega cargada de novedades y récords de participación. Un total de 185 vacas procedentes de 33 explotaciones ganaderas se han inscrito en el prestigioso Concurso Morfológico de Ganado Frisón, una cifra que supera las de años anteriores. Además, la zona de expositores también crece, alcanzando los 107 estands, diez más que en la edición pasada. La organización ha prometido "una nueva puesta en escena como antes nunca se había visto" para un evento que espera atraer a más de 11.000 visitantes.

Esta feria forma parte ya de nuestro ADN" José Luis Benejam Alcalde Aj.Alaior

El Ayuntamiento de Alaior, en colaboración con el Consell Insular, el Govern Balear y, muy especialmente, la Asociación Frisona Balear (AFB), ha trabajado intensamente en la organización. Durante la presentación, el alcalde de Alaior, José Luis Benejam, destacó que esta feria "forma parte ya de nuestro ADN" tras casi cuatro décadas de historia, consolidándose como un evento ineludible en el calendario insular.

Un sector con relevo generacional

Uno de los aspectos más celebrados durante la presentación ha sido la visible implicación de la juventud. "Es magnífico ver cómo tantos jóvenes participan en esta Fira y en este concurso en particular y cómo la juventud sigue implicándose afortunadamente en las cosas del campo", se señaló desde la organización. Se ha destacado que, si bien el trabajo agrícola "requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, también es una vida muy polida" que cada vez atrae a más gente, garantizando un relevo generacional que ilusiona al sector.

Del campo sucede la vida" José Luis Benejam Alcalde Aj.Alaior

La feria se reivindica no solo como un escaparate, sino como un motor para el futuro de la agricultura y la ganadería. En un emotivo discurso, se ha recordado la importancia vital del sector primario con una frase contundente: "del campo sucede la vida", haciendo un llamamiento a las administraciones y a la sociedad para proporcionar "proyección de futuro a aquellas personas que valientes, entiendo, se dedican al campo en estos momentos".

La feria más importante de Baleares

La Fira del Camp de Alaior no solo es un referente en Menorca, sino que se ha consolidado como la primera feria del campo de las Islas Baleares y su concurso morfológico es ya el segundo más importante de España. Este posicionamiento es fruto de la sólida unión entre el Ayuntamiento y la Asociación Frisona Balear, una colaboración que, según los organizadores, aporta "solidez, fortaleza y futuro" al evento.

Esta edición, además, tiene un cariz especial, ya que supone la despedida de dos figuras clave en su organización durante más de 20 años: el presidente de la Asociación Frisona Balear, Jaume Moll Florit, y su secretario, José Ramón de Olives. Su jubilación marca el fin de una era para una feria que exige una enorme logística, con las brigadas municipales trabajando durante semanas para adecuar el recinto ferial, una labor indispensable para el éxito del que ya es considerado el gran evento del campo menorquín.