El campo catalán se ahoga: la subida de fertilizantes deja el beneficio a cero

La agricultura catalana atraviesa un momento crítico que amenaza con asfixiar a sus profesionales. El aumento desbocado de los costes de producción, especialmente de los fertilizantes y del gasóleo agrícola, ha encendido todas las alarmas en el sector. Así lo ha manifestado Jaume Josep, gerente de la cooperativa agropecuaria de Gavà y Baix Llobregat, en una entrevista en el programa “Herrera en COPE Cataluña”, donde ha advertido de una subida de precios inminente que pone en una situación límite a los payeses. La preocupación es máxima en una de las despensas hortícolas más importantes de la región, el Parc Agrari del Baix Llobregat, famoso por sus alcachofas y espárragos.

Los espárragos son uno de los productos estrella de esta zona del Baix Llobregat

Una subida de hasta el 30%

El gerente de la cooperativa ha sido contundente al cifrar el impacto que se avecina sobre los suministros esenciales para el campo. “No lo sabemos todavía, pero puede llegar a un 30%”, ha afirmado Jaume Josep en referencia al encarecimiento de los fertilizantes. Este incremento no es una previsión a futuro, sino una realidad inmediata. Según ha explicado, los precios actuales se mantienen gracias al stock disponible, pero los pedidos que llegan esta misma semana ya incorporarán la nueva y drástica tarifa. Esta situación se suma a la escalada constante del precio del gasóleo agrícola, un coste que impacta directamente en todas las labores del campo y que, al igual que los fertilizantes, el agricultor debe asumir en su totalidad.

El margen de beneficio, en peligro de extinción

La consecuencia más directa de esta espiral alcista es la reducción drástica de la rentabilidad de las explotaciones agrarias, que ya operan con márgenes muy ajustados. Jaume Josep ha pintado un panorama desolador para el agricultor, que es quien asume íntegramente estas subidas. Ante la pregunta sobre cuál es el margen que le queda al payés con un incremento tan “bestia”, la respuesta ha sido tajante y revela la gravedad del asunto. La viabilidad económica de muchos productores está en serio riesgo si los costes continúan esta escalada sin control.

Puede quedar tranquilamente a cero

La advertencia sobre la rentabilidad es clara y directa, ya que esta subida podría suponer la ruina para muchos. “Puede quedar tranquilamente a cero”, ha sentenciado el gerente de la cooperativa. Esta afirmación pone de manifiesto que el trabajo de todo un año puede no generar ningún beneficio, una situación que, como ha señalado, “no es sostenible”. La supervivencia del sector primario en la zona queda, por tanto, suspendida de un hilo, dependiendo de una estructura de costes que los productores no pueden controlar y que amenaza con expulsarlos de la actividad si no se encuentran soluciones urgentes.

Los calçots son una de las delicias de esta zona del Baix Llobregat

Los intermediarios, grandes beneficiados

En esta crisis de costes, mientras el agricultor lucha por no desaparecer, hay un eslabón de la cadena que sale fortalecido. Durante la entrevista, se ha puesto sobre la mesa una pregunta clave: si el payés asume la subida y los precios al consumidor también suben, ¿quién se está beneficiando? La respuesta de Jaume Josep no ha dejado lugar a dudas y apunta a un problema estructural del sector. Esta dinámica perversa provoca que el esfuerzo del productor y el mayor gasto del consumidor no se traduzcan en una mejora para el primero, sino en un mayor margen para quienes se encuentran en medio de la cadena de valor.

Intermediarios, como siempre

“Intermediarios, como siempre”, ha lamentado Josep, confirmando una sospecha que se ha convertido en una certeza para el sector agrario. Esta situación evidencia cómo la cadena agroalimentaria presenta importantes desequilibrios, donde el eslabón más débil, el productor, es el que soporta la mayor carga y la mayor incertidumbre. Mientras tanto, desde la cooperativa se echa en falta un mayor apoyo por parte de las administraciones públicas. Jaume Josep ha señalado que, aunque de momento no hay ayudas específicas sobre la mesa, espera que las administraciones “tomen nota” de la situación límite que afrontan para evitar el colapso de un sector estratégico para la economía y la soberanía alimentaria.