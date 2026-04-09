Abren la matrícula para las haurreskolak con 8.940 plazas: "Es una apuesta por la igualdad de oportunidades"

El Gobierno vasco ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para las haurreskolak de cara al curso 2026-2027. Las familias interesadas podrán solicitar una de las 8.940 plazas ofertadas entre el 13 de abril y el 4 de mayo. La red de escuelas infantiles públicas, que abarca a niños de 0 a 2 años, cuenta con un total de 241 centros distribuidos por toda la comunidad autónoma.

Cómo y dónde realizar la solicitud

Las solicitudes podrán presentarse tanto de forma telemática como presencial en cualquiera de los centros del Consorcio Haurreskolak. En el momento de la inscripción, las familias deberán indicar el orden de preferencia de los centros deseados para los niños y niñas nacidos en 2025 y 2026.

Además, se ha contemplado una medida especial para los recién nacidos entre el 1 y el 10 de mayo, para quienes se habilitará un plazo extraordinario que se extenderá hasta el 20 de ese mismo mes para que puedan formalizar su solicitud.

La gratuidad impulsa la demanda

El Gobierno vasco ha subrayado el éxito de la gratuidad del Consorcio Haurreskolak, una medida que ha favorecido un notable incremento de la demanda. Según los datos aportados, este curso se ha alcanzado la cifra de 6.939 niños matriculados, lo que evidencia que la educación temprana se consolida.

Begoña Pedrosa

En este sentido, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha señalado a través de un comunicado que esta política educativa va más allá de un simple beneficio social. Pedrosa ha defendido que "garantizar el acceso gratuito a la escolarización desde los primeros años no es solo una medida social, sino una apuesta estratégica por la igualdad de oportunidades". La consejera también ha resaltado que las haurreskolak son un recurso clave para la conciliación de la vida familiar y laboral.

Asimismo, ha explicado que este modelo educativo garantiza una escolarización inclusiva desde las edades más tempranas, donde el euskera como lengua de uso habitual juega un papel central.

Ampliación de la red de centros

De cara al próximo curso, el Departamento de Educación tiene previsto continuar con la ampliación de la red, tanto con la creación de nuevas plazas como con la apertura de nuevos centros. En concreto, para el curso 2026-2027 se sumarán 244 nuevas plazas al sistema. Actualmente, hay ocho centros en fase de ejecución de obras o adecuación de instalaciones para responder a esta creciente demanda.

Bebé en guardería

Estos nuevos centros se ubican en los municipios vizcaínos de Romo (Getxo), Mamariga (Santurtzi) y en los barrios bilbaínos de Zamakola, Elejaberri y Txurdinaga. A ellos se suman los de los barrios donostiarras de Gros, Intxaurrondo Sur y Riberas de Loiola.