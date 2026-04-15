Iker Muñoz, futbolista de Osasuna, se sincera sobre su terapia: "Mi psicólogo ha sido una pieza clave para ser mejor futbolista"

El Club Atlético Osasuna ha hecho oficial la renovación de Iker Muñoz hasta el 30 de junio de 2030. En un acto junto al director deportivo, Braulio Vázquez, el club ha sellado la continuidad de un futbolista que el propio director ha calificado como estratégico, reconociendo que desecharon "algún fichaje importante" porque tenían "clarísimo que él tenía el talento suficiente".

Por su parte, Iker Muñoz se ha mostrado agradecido y feliz por la continuidad. "Es una decisión totalmente correcta, creo que tanto el club como yo siempre hemos ido en la misma dirección, es donde quiero estar, quiero seguir creciendo como profesional y como persona", ha afirmado.

La clave está en la mente

Uno de los puntos clave de su comparecencia ha sido cuando ha hablado abiertamente de su crecimiento personal y la importancia de la salud mental. El centrocampista ha revelado que trabaja con un profesional desde hace tiempo para gestionar la presión de la élite: "Tengo desde hace mucho tiempo un psicólogo, que la verdad es que he tenido mucha suerte de encontrarle o de cruzar nuestros caminos".

Mi psicólogo ha sido una pieza clave también en todo este proceso" Iker Muñoz Futbolista de Osasuna

Muñoz ha explicado que los futbolistas están "continuamente expuestos" y eso genera "una carga y tener un poco esa presión interna continua". En este sentido, ha destacado que tener "una persona con la que soltar las cosas y hablar de temas cotidianos y profesionales" le ha ayudado mucho en su desarrollo.

Un jugador más maduro y valiente

Esta fortaleza psicológica ha tenido un impacto directo en su rendimiento. "Mentalmente soy un jugador en el que hace 3 o 4 años era más inmaduro que ahora", ha reconocido, asegurando que ahora es "mejor futbolista y mejor persona que hace 4 años por el tema mental".

El navarro ha explicado que este proceso le ha enseñado a valorar cada oportunidad, desde una titularidad a jugar cinco minutos, algo que al principio de su carrera no apreciaba igual. "El no jugar también te hace valorar mucho más, pues, otro tipo de cosas, que igual el primer año yo salía al campo y creía que era lo normal, ¿no? Jugar en primera división, y en realidad no es lo normal".

Valorar eso me ha hecho ser más consciente y ser mejor jugador" Iker Muñoz Futbolista de Osasuna

Este crecimiento también se refleja en su forma de jugar, sintiéndose con más confianza sobre el césped. "Me considero ahora un jugador también, pues, más valiente, que juega más hacia adelante", ha comentado el canterano rojillo.

Ambición y un recuerdo especial

Sobre los objetivos del equipo, Muñoz ha mantenido el discurso del vestuario, centrado en asegurar la permanencia antes de soñar con cotas más altas. "Primero hay que ser realistas y tenemos que cerrar el primer objetivo, que es mantener la categoría", aunque ha admitido que "todos tenemos esa ilusión de ir a Europa".

En un momento emotivo, el futbolista se ha acordado de una figura clave en su vida, su abuelo. "Es una persona muy importante en el fútbol, creo que, y en la vida, creo que a mi abuelo le hubiera encantado estar aquí. Estoy seguro de que me estará viendo y me habrá dado muchas fuerzas", ha expresado.