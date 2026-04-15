El Ayuntamiento de Cartagena envía al Gobierno el último trámite sobre la Ciudad de la Justicia tras seis años de bloqueo

El Ayuntamiento de Cartagena ha remitido este martes a la demarcación de Carreteras el último estudio de tráfico solicitado por el Gobierno de España para desbloquear de forma definitiva la construcción de la Ciudad de la Justicia. Así lo ha comunicado la alcaldesa, Noelia Arroyo, al decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Ángel Méndez Bernal, en un encuentro institucional para abordar el futuro de este proyecto estratégico.

Seis años de trámites

La alcaldesa ha lamentado que, tras seis años de trámites, el Ministerio solicitara recientemente una modificación del proyecto de accesos. Arroyo ha recordado que el consistorio ya completó en 2024 la mutación demanial de los terrenos y ha trabajado en los proyectos de accesos y urbanización exigidos por el Estado, recibiendo un informe favorable de la Dirección General de Carreteras en 2022.

“Consideramos que ha habido una dilación injustificada por parte del Ministerio de Justicia; sin embargo, ya hemos redactado y enviado ese nuevo estudio de tráfico para que el Gobierno de España pueda continuar con la tramitación de forma inmediata”, ha afirmado Noelia Arroyo. El cambio exigido consistía en eliminar un carril de desaceleración en la CT-33.

Para nosotros ya no tiene que haber ninguna excusa más por parte del Gobierno de España" Noelia Arroyo Alcaldesa de Cartagena

En este sentido, la primera autoridad municipal ha sido tajante al señalar que el municipio ha agotado todas sus competencias. “Para nosotros ya no tiene que haber ninguna excusa más por parte del Gobierno de España para avanzar en la licitación de los pliegos y simultanear los trabajos, puesto que el Ayuntamiento ha hecho todo lo que estaba a su alcance”, ha concluido.

El Colegio de Abogados mediará

Por su parte, el decano Ángel Méndez ha agradecido la disposición municipal y ha anunciado que el Colegio solicitará una reunión con la Delegación del Gobierno para mediar en el proceso. El objetivo es que el Ministerio acepte la parcela e impulse las obras.

“Hemos visto que por parte del Ayuntamiento existe la máxima voluntad para que la situación avance; Cartagena necesita esta infraestructura de forma absoluta y vamos a trabajar para que el Ministerio acepte definitivamente la parcela y comience el movimiento de tierras”, ha señalado el decano. La reunión ha servido también para presentar a los nuevos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, reforzando la unidad de acción entre el colectivo y el Gobierno local.