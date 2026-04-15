La crítica de Ricardo Rosety a la gestión del Sporting, en COPE Asturias: "Orlegi es ese conductor que va en dirección contraria y no se da cuenta"

El periodista y presentador de Directo GOL, Ricardo Rosety, ha analizado la situación actual del Sporting de Gijón en una intervención en Deportes COPE Asturias, donde ha mostrado su escepticismo sobre las posibilidades del equipo de alcanzar el playoff de ascenso esta temporada. Para Rosety, la fe en la remontada es puramente "matemática" y considera "imposible" que el equipo logre una racha de victorias suficiente, por lo que aboga por "empezar a pensar en la temporada que viene".

Críticas al 'proceso' de Orlegi

Rosety ha sido especialmente crítico con la filosofía de gestión del Grupo Orlegi. "A mí esto del proceso me hace mucha gracia", ha señalado, cuestionando la validez del proyecto actual. "A lo mejor después de tantos años tienes que plantearte que la idea a lo mejor no es la buena", sentenció el presentador, utilizando la metáfora de un conductor que va en dirección contraria para ilustrar la necesidad de que la directiva escuche las "voces críticas".

A lo mejor tienes que plantearte que tu modelo no es tan bueno como pensabas" Ricardo Rosety Presentador de Directo GOL

Mareo y la planificación deportiva

Uno de los puntos centrales de su crítica ha sido la gestión de la cantera. "Si tanto presumimos de mareo, ¿por qué dejamos de mirar?", se ha preguntado Rosety. Considera que, aunque no todo el equipo deba salir de la cantera, "la base tiene que ser Mareo". Ha calificado como una "trampa" el hecho de fichar jugadores para el filial y ha afirmado de manera contundente que, en ese aspecto, "el Oviedo te ha ganado, por lo que ha pasado por la derecha en ese sentido".

De cara al futuro, aunque reconoce que puede haber "cierta base" en la plantilla actual, Rosety duda de la capacidad del club para reforzarla adecuadamente. "No me parece que el Sporting esté tan bien económicamente como para poder acudir al mercado para comprar todo lo que necesite", ha explicado, señalando la urgencia de fichar un delantero, un centrocampista organizador y refuerzos para la defensa.

Tengo la sensación de que en el sporting se improvisa mucho" Ricardo Rosety Presentador de Directo GOL

La improvisación frente a un modelo claro

El periodista también ha rechazado la idea de imitar modelos de éxito de otros clubes de forma oportunista. Sobre la sugerencia de seguir el "modelo del Racing", Rosety ha sido tajante: "eso es trampa". Argumenta que estos modelos se copian solo cuando un equipo está en la cima, como ocurrió en su día con el Mirandés, y no responden a un proyecto sólido y a largo plazo.

Por el contrario, ha propuesto como ejemplo a seguir el proyecto de Osasuna o el trabajo de directores deportivos como Fran Garagarza, que se basan en identificar perfiles de futbolistas concretos, buscarlos en el mercado y establecer prioridades. La conclusión de Rosety es demoledora para la dirección deportiva del Sporting: "Tengo la sensación de que en el sporting se improvisa mucho, y la improvisación no suele ser buena".