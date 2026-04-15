Antelo niega que autorizase una moción de censura en Cartagena con MC y PSOE

El que fuera presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha asegurado que nunca autorizó a los concejales de su partido en Cartagena a negociar una moción de censura con MC y PSOE para apartar al Partido Popular del gobierno. Antelo ha afirmado haberse enterado por los medios de comunicación, momento en el que llamó a los implicados, quienes le confirmaron la existencia de dichos contactos: “Todos me confirmaron que esos contactos habían existido”.

Yo nunca he hablado con el Partido Socialista ni con MC para ninguna moción de censura en Cartagena” José Ángel Antelo Diputado Asamblea Regional

Una deriva “vergonzosa”

Antelo ha calificado aquella situación como “muy vergonzosa” y un intento de “estafar a los lectores”. Según le trasladaron los involucrados, el motivo de estos movimientos era la “deriva que había de VOX en Cartagena”, al que describían como un partido “que no tenía ningún tipo de impacto en la sociedad”.

A pesar de ello, el expresidente provincial ha insistido en que la solución no era una alianza con la izquierda. En su opinión, lo correcto es “sentarse, hablar, poner unas líneas claras” y “hacer valer tus votos”, como considera que se hizo en la aprobación de los últimos presupuestos regionales. Sin embargo, ha trazado una línea roja infranqueable.

Nunca bajo ningún concepto ni ninguna ecuación, alinearse con el Partido Socialista” José ángel Antelo Diputado Asamblea Regional

Antelo rechaza por completo estas “cábalas” y ha reiterado su posición personal e intransferible: “Nunca daré mi consentimiento o mi aprobación a una moción de censura con el Partido Socialista”. Ha subrayado que él, como presidente del partido en aquel momento, no dio luz verde a negociación alguna, ya que iría en contra de la propia esencia de su formación.

Antelo se ha referido al tema antes de comenzar el pleno de la Asamble Regional donde mantiene su escaño de diputado en el grupo mixto tras su salida del grupo parlamentario de Vox.