Tomáš Vaclík portero checo en Deportes Cope en Bilbao: "El Athletic es un club espectacular"

El portero internacional de República Checa se ha pasado por los micrófonos de Deportes Cope en Bilbao para desgranar lo que será el partido que medirá al Athletic Club y al Slavia Praga en la tercera jornada de la UEFA Europa League. El encuentro se disputará en San Mamés y lo podrás seguir AQUÍ.

El Athletic es un club espectacular por jugar solo con vascos Tomáš Vaclík Portero checo

paso por la liga

Tomáš Vaclík defendió la portería del Sevilla a lo largo de tres temporadas y llegó a ganar el título europeo que ahora tanao persigue el Athletic en la temporada 2019-2020. Además, ha salido campeón de las ligas suizas, griega y checa. En la Eurocopa 2021 fue elegido el mejor portero con su Selección. La temporada pasada defendió el arco de otro equipo mítico del fútbol español: el Albacete Balonpié.

fútbol checo

Para el portero La Liga está por encima en nivel que la liga checa: "La Liga está mucho mejor, el nivel es mucho más alto pero en República Checa hay dos equipos que son muy superiores al resto: uno es el Slavia de Praga y el otro es el mío, el Spartak de Praga". Tomáš ahora es comentarista en la televisión checa a la espera de encontrar una oportunidad en el fútbol ya que no se da por vencido y quiere seguir vistiendo de corto.

"El Spartak ahora tiene más jugadores extranjeros y Slavia tiene más futbolistas de República Checa y en el tipo de juego también son diferentes. Slavia juega más físico, juega mucho, tiene jugadores muy buenos".

Athletic Club San Mamés

admiración por el athletic

Vaclík no oculta su admiración por el conjunto vizcaíno: "Es un Club espectacular, ¿no?, por la manera en como lo hace, solo con los jugadores vacos, eso no es normal en el fútbol de esta era, de este tiempo y desde fuera me parece muy bien. Es un club fantástico"

Hablaba también de los porteros del Athletic: "Unai es un porterazo y lo ha ganado casi todo: la Copa, la Eurocpa, la Nation League. Es un portero top y el resto son jóvenes y tienen mucho futuro porque tienen mucha calidad"